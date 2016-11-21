Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Işık, bazı gazetelerde yer alan “iltica” haberlerine ilişkin haberleri basından öğrendiğini söyledi. Işık, “Daha önce NATO’da görev yapan FETÖ mensubu subayların, batı ülkelerine iltica taleplerine kesinlikle olumlu cevap verilmemelidir. Aksi durum Türkiye için kabul edilemez. Türkiye’nin bu konudaki hassasiyeti iyi anlaşılmalıdır" diyerek bu hassasiyetin batılı diğer muhataplara da aktarılmasını istedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, Türkiye’nin hassasiyetini anladığını belirterek, "15 Temmuz darbe girişiminin ciddiyetini ve vahametini parlamentoyu ziyaretimde de gördüm ve bu konuda Türkiye’nin yanındayım" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre görüşmede, NATO kapsamında Türkiye’nin savunmaya yönelik adımları ile Ege denizindeki mülteci akınlarının engellenmesine yönelik tedbirlerin de ele alındığı kaydedilirken, Stoltenberg’in, Egede Türk askerinin mültecilere yönelik başarılı çalışmalarından övgüyle bahsettiği bilgisi edinildi.