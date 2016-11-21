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Milli Savunma Bakanlığı: 18 bin 500 kişi başvurdu

Milli Savunma Bakanlığı, 4 günde Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu ara sınıflarına 6 bin 306, Astsubay MYO için ise 12 bin 199 kişinin başvuru yaptığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı: 18 bin 500 kişi başvurdu

21 Kasım 2016 14:41

Ayrıca “Özel Kuvvetler” için 26 bin 520 başvurunun yapıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 günde Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu ara sınıflarına alınacak 3 bin 802 öğrenci için 6 bin 306, bin 811 kontenjanlı Astsubay MYO için 12 bin 199 başvuru yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, 1 Kasım'da başlayan ve 30 Kasım'a kadar sürecek olan 200'ü subay, 500'ü astsubay “Özel Kuvvetler” personel alımı içinse toplam 26 bin 520 başvuru yapıldığı belirtildi.

Uğur Kan Yüksek


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