Ayrıca “Özel Kuvvetler” için 26 bin 520 başvurunun yapıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 günde Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu ara sınıflarına alınacak 3 bin 802 öğrenci için 6 bin 306, bin 811 kontenjanlı Astsubay MYO için 12 bin 199 başvuru yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, 1 Kasım'da başlayan ve 30 Kasım'a kadar sürecek olan 200'ü subay, 500'ü astsubay “Özel Kuvvetler” personel alımı içinse toplam 26 bin 520 başvuru yapıldığı belirtildi.

Uğur Kan Yüksek