Milli Savunma Bakanlığı: 'Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. 2-8 Kasım tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Hakkâri, Tunceli, Muş ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği kaydedilen açıklamada, operasyonlarda yurt içinde ve dışında 17 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 5 adet piyade tüfeği, 1 adet roketatar silahı, 14 adet roketatar mühimmatı, 109 kilo amonyum nitrat, 24 bin 250 kilo C-4 patlayıcı madde, 19 adet el bombası, 4 adet muhtelif telsiz, 165 adet fünyenin ele geçirildiği operasyonlarda 33 adet EYP'nin ise imha edildiği ifade edildi. Ayrıca, teröristler tarafından kullanılan 71 adet silah mevzii, sığınak ve deponun kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

“Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir”

Hudut güvenliği ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak anında karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 6,5 kilo uyuşturucu, 40 litre kaçak akaryakıt, 30 bin 342 paket kaçak sigara ve 18 adet cep telefonu ve ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir” denildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ise harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 585 olduğu, bugüne kadar 299 adet mayın ve bin 639 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği ifade edildi. Açıklamada Münbiç bölgesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından ilki 01 Kasım 2018 tarihinde icra edilen Müşterek Birleşik Devriye faaliyetinin ikincisi 08 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir" vurgusu yapıldı.

“TSK terörle mücadelesini, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır”

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır” denildi.

Öte yandan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve diğer yetkililerin resmî temaslarda bulunmak üzere Libya, Somali ve Sudan'a birer ziyarette bulunduğu, görüşmelerde, savunma ve askerî alanlardaki işbirliği ile bölgesel güvenlik konuları ele alındığı belirtildi.

Ayrıca, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü olan TCG BURGAZADA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

"Bedelliyle ilgili 633 bin 844 kişi başvurusunu tamamladı”

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO üyesi ülkeler ve NATO ile ortaklık antlaşması olan ülkelerin iştiraki ile Norveç, İsveç ve Finlandiya ev sahipliğinde icra edilen Trident Juncture-2018 Tatbikatının sona eren fiili bölümüne TCG ORUÇREİS fırkateyni ve üç adet F-16 uçağı ile katılım sağlandı.

Bedelli askerlikle ilgili ise son müracaat tarihi olan 3 Kasım 2018 itibariyle 633 bin 844 kişi başvurusunu tamamladığı açıklandı.

Seyid Fatih Poyraz

