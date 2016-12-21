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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Halep iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Halep'teki operasyonları övdü. Işık, ‘Halep'in militanlardan kurtarılması için başarılı operasyon sürüyor’ dedi” şeklindeki haberleri yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığından Halep iddialarına yalanlama

21 Aralık 2016 16:40

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Fikri Işık'ın Rusya Federasyonu'nu ziyaretinde mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşmesi bağlamında Rus haber kaynaklarına dayandırılarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Halep'teki operasyonları övdü. Işık, ‘Halep'in militanlardan kurtarılması için başarılı operasyon sürüyor’ dedi" şeklindeki haberleri yalanladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Işık böyle bir ifade kullanmamıştır. Bakan Işık, Rus mevkidaşıyla görüşmesinin başlangıcında basına da açık olan bölümde, Ankara'daki Rusya Büyükelçisinin hayatını kaybettiği hain terör eyleminden duyduğumuz derin üzüntüyü paylaşıp taziyelerimizi ilettikten sonra bu menfur saldırının Moskova'daki toplantıların öncesinde Halep'teki sivillerin tahliyesi için Rusya ile birlikte yaptığımız başarılı insani operasyon devam ederken böyle bir eylemin doğrudan Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğini, dostluğumuzu hedef aldığını belirtmiştir” denildi.
Açıklamada, bu konuya Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında üçüncü maddede değinilmiş olduğu, her üç ülkenin de “Doğu Halep'ten sivillerin gönüllü tahliyesine ve silahlı muhaliflerin kentten ayrılmasına imkan tanıyan ortak çabaları memnuniyetle karşıladığının” kayda geçirildiği ifade edildi.  

Uğur Kan Yüksek


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