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Milli Savunma Bakanlığından Münbiç'teki müşterek devriye faaliyetlerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığından Münbiç'teki müşterek devriye faaliyetlerine ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığından Münbiç'teki müşterek devriye faaliyetlerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca önümüzdeki dönemde Münbiç'te icra edilecek müşterek faaliyetlere yönelik eğitimlerin başlaması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu kapsamda ABD'den eğitime katılacak ilk grup personelin Türkiye'ye intikal ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca önümüzdeki dönemde Münbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin başlaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetleri başlayacaktır. Bu kapsamda, ABD silahlı kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel 02 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'ye intikal etmiştir" denildi.  

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