Milli Savunma Bakanlığı:'Yurt içinde ve dışında 12 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içerisinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda son bir haftada 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. 18-26 Ekim tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Şırnak, Hakkari ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği kaydedilen açıklamada, operasyonlarda yurt içinde ve dışında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 1 adet RPG-7 R/A, 12 adet piyade tüfeği, 8 adet tabanca, 2 adet makinalı tabanca, bin 422 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 35 kilogram amonyum nitrat, 9 kilogram C-4 ve A-4 patlayıcı madde, 16 adet el bombası, 2 adet telsizin ele geçirildiği operasyonlarda 8 adet EYP'nin ise imha edildiği ifade edildi. Teröristler tarafından kullanılan 7 adet silah mevzii, sığınak ve deponun kullanılamaz hale getirildiği belirtilirken, operasyonlarda 2 askerin şehit olduğu, 6 askerin ise yaralandığı açıklandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ise harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 585 olduğu, bugüne kadar 299 adet mayın ve bin 616 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği ifade edildi. Açıklamada Münbiç bölgesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin de, “Daha önce mutabık kalınan Münbiç yol haritası ve Münbiç güvenlik prensipleri doğrultusunda Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır. 26 Ekim 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 66 bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiş olup, söz konusu devriye faaliyetlerinin planlama ve icrasına devam edilmektedir. Buna ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından icra edilecek müşterek birleşik devriye faaliyetlerine yönelik 9 Ekim 2018 tarihinde başlayan ortak eğitimler devam etmektedir. Söz konusu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetlerinin icrasına başlanacaktır. Müteakip dönemde Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir” denildi.

İlker Turak

