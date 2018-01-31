Milli Savunma Üniversitesi başvuruları son gün ne zaman? | MSÜ başvuru işlemi nasıl yapılacak? (MSÜ 2018)

Milli Savunma Üniversitesine başvurarak askeri öğrenci olmak isteyen adaylar başvurularını yapmaya başladılar. Milli Savunma Üniversitesi, ÖSYM tarafından askeri okul başvuru işlemlerini 15 Şubat tarihine kadar almaya devam edecek. Gençlere, üniversite eğitimini askeri okullarda yaparak subay ve astsubay olma şansını tanıyan Milli Savunma Üniversitesi, mülakat bilgilerini ve yaş sınırını kılavuz dahilinde açıkladı. Kariyerlerine şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde devam etmek isteyen gençlerin araştırdığı Milli Savunma Üniversitesi başvuru işlemi, birçok alanda gerçekleştirilebilecek. Peki, MSÜ başvuru işlemi ÖSYM üzerinden nasıl yapılacak? İşte, mülakat ve başvuru şartları hakkında merak edilenler...

MSÜ ÜCRET ÖDEMELERİ EN SON NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre sınav ücreti ödeme işlemleri 16 Şubat 2018 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır.

Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti 80 TL olarak belirlenmiştir. Sınav ücreti ödeme işlemleri 16 Şubat 2018 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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MSÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ öğrencisi olmak için Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir. Sınava başvurular 9 Ocak tarihinde başladı ve 15 Şubat 2018 tarihine kadar sürecek. Sınav, 18 Mart 2018 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak, saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

MSÜ BAŞVURU KLAVUZU

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ÖSYM sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. MSÜ başvurusu yapmak isteyen öğrenciler haberimizdeki adımları izleyebilirler. Milli Savunma Üniversitesi başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru için ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılması gerekmektedir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Başvuru Sürecindekiler sekmesinden Milli Savunma Üniversitesi başvurusu seçilmeli ve ardından çıkan başvuru formu doldurulmalıdır. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, başvuru kılavuzunun son sayfasında yer alan bankalardan birine veya ÖSYM internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıracaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.



* Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),

* Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak.

SINAV NASIL OLACAK?

Askeri okullara öğrenci alımında bu sene ilk kez uygulanacak olan sınav sistemini açıklayan Canikli, “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında yapılan değişiklik nedeniyle bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının öğrenci alım faaliyetlerine yönelik bir düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. Bu kapsamda, ÖSYM ile MSB arasında bir protokol imzalandı.

Bu protokol ile Harp Okullarında ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarında eğitim ve öğretime zamanında başlayabilmek amacıyla 18 Mart 2018 tarihinde 81 il merkezinde MSB Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılması planlanmıştır. Yapılacak bu sınav sonrası adaylar fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavlarından oluşan ikinci aşama sınavına çağırılacaktır. Bu sınav sadece ikinci aşama sınava çağırılacakların belirlenmesi amacıyla yapılacaktır.

İkinci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların fiziki yeterlilik testleri ve mülakattan aldıkları puanlar ile ÖSYM'nin üniversite öğrencileri için yapacağı sınav puanları dikkate alınarak aday değerlendirme puanı tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecek.

18 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan sınav, temel yeterlilik testi ağırlığında olacak, sınavda Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında toplam 120 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Sınav başvuruları 09 Ocak 2018 tarihinde başlayıp 15 Şubat 2018 tarihine kadar başvurular gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Bu noktada gençlerimize sesleniyoruz; onları bu şerefli ordunun bir mensubu olmaya, geleceğin komutanı olmaya çağırıyoruz. Gelin bu şerefli ordunun sizlerde bir mensubu olmak için başvurunuzu yapın. Gelin, tarihi şanlı zaferlerle dolu, dünyanın en güçlü ordularından biri olan TSK'da subay ve astsubay olarak yerlerinizi alın” ifadelerini kullandı.

YAZILI SINAVDA NELER SORULACAK?

Milli Savunma Üniversitesi adına gerçekleştirilecek sınavda, adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

* Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;

- MSÜ-SAYISAL (SA),

- MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),

- MSÜ-SÖZEL (SÖ),

- MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

FİZİKİ YETERLİLİK MÜLAKATINDA PERFORMANS KOŞULLARI NELER OLACAK ?

Fiziki yeterlilik mülakatına katılım sağlayacak olan kadın ve erkek adayların barfikste açık tutuşta bekleme, durarak uzun atlama, basketbol topu fırlatma, mekik ve 400 metre koşu performansları değerlendirilecek. İşte, kadın ve erkek adaylarda aranan performans koşulları;

Fiziki Yeterlilik Testinde 5 branşın 4’ünden 1 (bir) ve üzeri puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puanı hesaplanmayan veya 0 (sıfır) puan alan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

Adayın aldığı puanların toplamı Fiziki Yeterlilik Testi puanını oluşturur.