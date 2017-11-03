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Milli servetler çürüyor

Van’da, çeşitli suçlarda kullanıldıkları gerekçesi ile güvenlik güçleri tarafından bağlanan araçlar, yediemin otoparklarında adeta çürümeye terk edildi.

Milli servetler çürüyor

03 Kasım 2017 09:41
Yedieminlerde milli servetler çürüyor - Tıkla İzle

Maliye Bakanlığı Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri (TASİŞ) Van Müdürlüğü sundurma ve otoparklarına konulan binlerce araç, çürümeye terk edildi. Van’da yediemin otoparklarında yaklaşık 6 bin aracın mahkeme süreci nedeniyle bekletildiğini belirten Yılak Otopark işletmecisi Zeki Akyürek, bunların hem vatandaşa hem de devlete zarar verdiğini söyledi. Yedieminlerde bekletilen araçların milli servet olduğunu vurgulayan Akyürek, “Bu araçlar yakalandığında maddi değeri yüksek olan araçlardı. Bu gün ise bu araçlar değer kaybına uğruyor. 5 yıl önce 100 bin TL değerindeki araç şimdi 15-20 bin TL’ye kadar düşüyor. Ayrıca yakalanan bu araçların vergileri de ödenmiyor. Bu da hem vatandaşa hem de devlete zarar veriyor” dedi.

Araçların bir yıl içerisinde işlemlerinin görülmesi gerektiğinin altını çizen Akyürek, "Yakalanan araçların bir yıl içerisinde mahkemesinin sonuçlanması lazım. Eğer sonuçlanmıyorsa bunun satılıp parasının hazineye konulması lazım. Mahkemeyi vatandaş kazanmışsa, vatandaşa o paranın verilmesi lazım. Bu şekilde devlet de vatandaş da zarar etmemiş oluyor. İnsanlar çürüyen bir maldan fayda göremiyor, devletimiz de göremiyor. Bu nedenle yetkililerin gerekli işlemleri yerine getirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Van’da bulunan 6 adet yediemin otoparkının dolup taştığını dile getiren Akyürek, “Burada yaklaşık bin adet araç var. Bunun gibi ilimizde şu anda yaklaşık 6 bin araç yedieminlerde bekliyor. Bunlar milli servettir. Burada yaklaşık 15 yıla kadar bekleyen araçlar var ve hiçbir sonuç yok. 15 yıl önce 30 bin TL’ye satılan araç, bugün 3 bin liraya satılamıyor. Bugün burada yaklaşık 80-90 milyonluk bir servet var. Bu nedenle yetkililerimizden mahkeme süreçlerinin bir an evvel sonuçlandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. 

 

Atilla İdiz

Etiketler: van, yedieminler

 

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