Milli Sporcu Alperen Ayaz, Çerkezköy'ü Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek

Çerkezköy Güzel Spor Kulübü Antrenörü Bilal Güzel, Şampiyon Spor Kulübü Antrenörü Vural Ayaz ve Şampiyon Spor Kulübü Milli Sporcusu Alperen Ayaz, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı makamında ziyaret etti.

Spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Başkan Vahap Akay'a teşekkür eden Bilal Güzel ve Vural Ayaz, milli sporcu Alperen Ayaz'ın 10-12 Kasım tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek olan 19. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Çerkezköy'ü ve ülkemizi temsil edeceğini belirterek, Belediye Başkanı Akay'ı turnuvaya davet etti.

Tekirdağ'dan 3 sporcu katılacak

Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan Balkan Tekvando Şampiyonası'na Tekirdağ'ı temsilen Çerkezköy'den 1, Saray'dan 1 ve Çorlu'dan 1 kişi olmak üzere toplam 3 sporcunun katılacağını belirten Güzel Spor Kulübü Antrenörü Bilal Güzel, "Turnuvada Şampiyon Spor Kulübü’nden milli sporcumuz Alperen Ayaz kentimizi ve ülkemizi temsil edecek. Ben ve Fikri Güzel hocamız da turnuvada Milli Takım Antrenörü olarak görev alacağız. Sporcumuz Alperen Ayaz’ın turnuvadan madalya ile döneceğine de yürekten inanıyoruz" dedi.

Çerkezköy Belediyesi tarafından ilçe bazında ilk ve tek olan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Uluslararası Tekvando Şampiyonası'nın Türkiye Tekcfndo Federasyonu tarafından takdir edildiğini sözlerine ekleyen Bilal Güzel, "Federasyonumuz turnuvamızın G1 düzeyine taşınabileceğini belirtti. Yani turnuvamıza yurt dışından daha fazla ve daha elit sporcular katılacaklar. Bu sayede Çerkezköy Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Uluslararası Tekvando Şampiyonası'nın prestiji de artmış olacak" diye konuştu.

"Madalya ile döneceğine yürekten inanıyorum"

Ziyarette büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Vahap Akay, "Çerkezköy Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızın gerek ulusal, gerekse uluslararası platformlarda elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz. Bu kapsamda bu yıl Edirne’de 19'uncusu gerçekleştirilecek olan Balkan Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcumuz Alperen Ayaz'a başarılar diliyoruz. Sporcumuzun turnuvadan madalya ile döneceğine yürekten inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.