Milli sporcu Erdoğan: “Amacım Muay Thai ve Kick Boks’ta Dünya Şampiyonu olmak”

Kick Boks ve Muay Thai’de dünya 2.’si olan ve toplamda 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Buğra Tugay Erdoğan; “Birinci olmak ve altın madalya kazanmak çok özel bir duygu ama en özeli milli forma altında ülkem adına şampiyonluklar kazanmak en özeli. İlk Türkiye şampiyonu olduğum zaman ‘Tamam, sonunda başardım’ demiştim. Şimdiyse bunu bir süreç olarak görüyorum. Artık şampiyon olduğum zaman ‘Başardım’ değil de ‘Bir engeli daha aştım’ diyorum. Her zaman bir sonrakini düşünüyorum” diye konuştu.

10 yıldır Kick Boks ve Muay Thai sporu yaptığını ve 6 yıldır dövüştüğünü söyleyen 22 yaşındaki milli sporcu disiplinli olmak ve çok çalışmak gerektiğinin altını çizerek, “ Bizim sporda eksik bir yan olmaması gerekiyor. Güçlü, dayanıklı, teknik olman lazım. İşin içine biraz cesaret de giriyor. Gözü kara olman lazım. Yani her açıdan dört dörtlük bir sporcu olman lazım. O açıdan her gün farklı bir idmanımız oluyor. Fizyolojik açıdan dört dörtlük olman lazım. Psikolojik açıdan da çok zor. Şimdi biz uzun süre idman yapıyoruz. Bazen iki maç için, bir turnuva için, bazen de bir maç için idman yapıyoruz. Yani sadece tek bir maç için iki ay idman yaptığımız oluyor. İnsanda bir ümitsizlik duygusu yaratıyor. ‘Ya kaybedersem,’ diye. Bu ümitsizliği biz daha çok kendimizi idman yapmaya iten bir güç olarak görüyoruz. Ama psikolojik açıdan her ne kadar kabul etmesek de bize baskı kuruyor. Çünkü sert bir spor. Bir de erkeklik gururu dediğimiz bir şey var. Maçı kaybettiğin zaman böyle dayak yemiş moduna giriyorsun. İster istemez insan sinir oluyor. Çünkü biz sadece Türkiye şampiyonu olmak para kazanmak için yapmıyoruz. Bir dövüşçü için ben en iyisiyim duygusu var. Amacımız bizim o rakibi yenebilmek yani ben senden daha üstünüm diyebilmek. Bütün dövüşçülerin içinde bu vardır. Yoksa para için olsa kimse bu sporu yapmaz. Tamamen en iyisi olmaya çalışmak için yapıyorlar. ‘Ya yenilirsem’ düşüncesi bizi çok etkiliyor.

Muay Thai ve Kick Boks teknik olarak birbirine çok yakın sporlar olduğunu belirten Buğra Tugay Erdoğan; “Hemen kısa bir ayrımını da yapayım. Kick Boks’ta ayakla da dövüşüyoruz. Muay Thai’de de ayakla dövüşüyoruz. Tekme, yumruk, diz vuruşları var. Ama Muay Thai’de bundan fazla olarak dirsek vuruşları da var. Dirsek atabiliyoruz. Ayrıca ‘clinch’ dediğimiz ayakla yapılan güreş de var. Yarım güreş de diyebiliriz buna. İkisinin farklarını anlattım ama ikisinin de sorunları aynı. Çünkü camia olarak birbirine çok yakın camialar. Kardeş camia diyebiliriz. Sporcular da mesela hem Muay Thai hem de Kick Boks’a gidiyor. Birbirine bu kadar yakın iki camia. Sorunları da aynı. Öncelikli sorun Türkiye’deki ödül sisteminde. Olimpik olmayan branşlara ödüllerin daha az verilmesi. Bizler adeta ‘üvey evlat’ muamelesi görüyoruz. O yüzden sporcular bu konuda biraz sıkıntı yaşıyor. Olimpik branş olmadığımız için ödül alacağımız zaman ödülün yüzde 10’unu alabiliyoruz. Mesela bir boksör bir dünya şampiyonu olduğunda 300 bin lira alıyorsa biz 30 bin lira alıyoruz. En büyük sorunumuz bu. Diğer yandan sporcular maddi sıkıntılar yaşıyor. Yani hem ödül alamadığı için hem de özel sektörler sponsorluk için futbol, basketbol gibi popüler spor dallarına yöneliyor. Bizde sponsorluk çok az. Ben de Halkla İlişkiler bölümü okuduğum için bununla ilgili bir proje yapmayı da düşünüyorum. Şöyle bir proje: Bizim spor, medyada yer almıyor. Mesela ben dünya ikincisi oldum. Televizyonda hiçbir haberim yapılmadı. Özel sektör bir yere sponsor olacaksa popüler sporlara sponsor oluyor. Çünkü oraya para veriyor. Tanıtım karşılığını almak ister. Her ne kadar halkımız dövüş sporlarını sevse bile reklam değeri olmadığı için sponsorluk az oluyor. O yüzden sporcular, sponsor bulamıyor ve maddi sıkıntılar yaşıyor” ifadelerini kullandı.