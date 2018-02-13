Milli sporcu ve arkadaşı feci kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Rüçhan Gürkan (23) yönetimindeki 32 AR 294 plakalı otomobil, Baladız kavşağında sürücünün kontrolünden çıkarak yön levhalarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada sürücü Rüçhan Gürkan ve yanında yolcu olarak bulunan milli sporcu Rüveyda Güler (21) feci şekilde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzere olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri, sürücü ile aynı araçta bulunan Rüveyda Güler’in yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından, hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi. Kazanın ardından hurdaya dönen araç kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Milli sporcu olduğu ortaya çıktı

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, hayatını kaybedenlerden Rüveyda Güler’in Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Atıcılık - Havalı Tabanca Milli Sporcusu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Feti Kılıç

