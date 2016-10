Greko-Romen Stil Dünya Şampiyonası’nda 100 kiloda Dünya üçüncüsü olan milli sporculardan Davut Olcan ve Greko-Romen Türkiye şampiyonlarından olan Ferhat Dalmış Ünlü, Av. Ejder Demir tarafından ödüllendirildi. Milli sporcuları birer Cumhuriyet Altını ve bir takım özel hediyeler ile ödüllendiren Av. Ejder Demir, milli sporcuların kendilerini çok sevindiren başarılara imza attıklarını belirtti.

Tüm sporcularımıza herkesin sahip çıkması gerektiğini söyleyen Demir, “ Davut ve Ferhat kardeşlerimiz ülkemizi ve milletimizi elde ettikleri başarılar ile çok sevindirdiler. inşallah bir daha ki ödüllerini Dünya Şampiyonlukları sonucu takdim ederiz. Öncesinde olduğu gibi bundan sonra da sporcularımıza desteklerimiz artarak devam edecektir. Ülkemiz ve milletimiz adına güzel haberlerini almaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

"Av. Ejder Demir her zaman sporcunun yanında"

Yapılan yardımlardan dolayı Av. Ejder Demir’e çok teşekkür ettiklerini belirten milli sporculardan Davut Olcan, “Ejder bey sağolsun bizleri her zaman destekliyor. Kendisi her zaman olduğu gibi bugün de sporcunun yanında. Ejder Demir gibi değerli iş adamlarımızın spora ve sporcuya vermiş oldukları maddi ve manevi destekler, şevkimizi ve heyecanımızı artırarak başarma azmimizi perçinlemektedir. Rabbim kendisinin rızkına bereket ihsan etsin inşallah" diye konuştu.

Greko-Romen Türkiye şampiyonlarından olan Ferhat Dalmış Ünlü ise yıllardır spor müsabakalarında bir çok ödül aldığını kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Av. Ejder Demir'e bir kez daha teşekkür ettiğini belirterek kendilerine verilen bu destekler sayesinde dünya şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerleyeceğini söyledi.