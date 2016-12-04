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Milli Taekwondocu Bekir Aydın'a silahlı saldırı

Eski Avrupa Şampiyonu Taekwondocu Bekir Aydın dün akşam uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Milli Taekwondocu Bekir Aydına silahlı saldırı

04 Aralık 2016 18:06

Ayaklarına ve beline 8 kurşun isabet eden Bekir Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bekir Aydın;"Eski iş ortağım ile Küçükçekmece bir araya geldik. Aslında aramızda büyük bir husumette yok idi. Ödemem vardı para götürmüştüm. Ancak bir ara ne olduğunu anlamadım kafama yedeğim çekiç ile sendelendim. Biraz boğuşmadan sonra oğluna sık şuna dediğini işittim. Oğlu bana arkadan 12-13 el ateş açtı. 8 kurşun bana isabet etti. Arkadaşlar beni hastaneye yetiştirdiler" dedi. Olayla ilgili eski iş ortağının oğlunun gözaltına alındığı öğrenildi. 

Etiketler: Eski Avrupa Şampiyonu Taekwondocu Bekir Aydın, silahlı saldırı


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