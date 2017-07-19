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Milli Takım Avrupa 3. oldu

Portekiz´in Guimaraes şehrinde düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Yıldız Kız Milli takımı Avrupa üçüncülüğü kazandı.

Milli Takım Avrupa 3. oldu

19 Temmuz 2017 11:26

Yıldız Kız Milli takımı grubunda Fransa´ya yenilmesine rağmen Polonya´yı 3-0, Belarus´u 3-1 mağlup eden Yıldız Kız Milli takımımız, grup ikincisi olarak tur atladı. 1.turda Slovakya´yı 3-1, çeyrek finalde ise Romanya´yı 3-0 mağlup eden Milliler, yarı finalde geçen yılın Avrupa Şampiyonu Rusya´ya 3-0 yenilerek Avrupa 3.lüğünü elde etti.

Özge Yılmaz, Ece Haraç, Şükran Cangir ve Betül Töz´den oluşan Türkiye Yıldız Kız Milli takımı, tarihinde ilk kez Yıldız Kızlar kategorisinde madalya kazandı. Çok zorlu bir gruptan ikinci olarak çıkmayı başardıklarını söyleyen Türkiye Yıldız Kız Milli takım antrenörü Halil Adak, “Fransa, Belarus ve Polonya gibi üç iddialı takımın yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkarak ilk 16´ya kaldık. Hem Slovakya, hem de Romanya maçları çok çekişmeli geçti. Sporcularımız dünya sıralamasında kendilerinden çok yukarıda olan rakiplerini yenme başarısı gösterdiler. Geçen yılın Avrupa Şampiyonu Rusya karşısında adeta finali kaçırdık. Avrupa Şampiyonu olabileceğimiz bir turnuvadan Avrupa 3.lüğü ile dönüyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Üzeyir Mete Güneş


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