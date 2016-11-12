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Milli Takım kadrosundan 4 oyuncu çıkarıldı l Son dakika haberi

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda bu akşam Kosova’yı Antalya’da konuk edecek A Milli Futbol Takım kadrosundan 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı.

Milli Takım kadrosundan 4 oyuncu çıkarıldı l Son dakika haberi

12 Kasım 2016 14:00

Antalya’da bu akşam Kosova’yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı’nda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 27 kişilik kadroyu UEFA kuralları gereğince 23 kişiye indirdi. UEFA’ya bildirilen Kosova maçı kadrosunda, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Bilal Başacıkoğlu yer almadı. Öte yandan, Fatih Terim’in dün akşam gerçekleştirdiği basın toplantısında Okay Yokuşlu da Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder ile birlikte yer almıştı. Türkiye ile Kosova bu akşam saat 20.00’de Antalya Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Etiketler: 2018 FIFA Dünya Kupası


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