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Milli takım şampiyon oldu

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Erkek Milli Voleybol Takımı, final mücadelesinde Ukrayna’yı mağlup ederek şampiyon oldu.

Milli takım şampiyon oldu

28 Temmuz 2017 21:56

Samsun’da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelli Oyunları voleybol müsabakalarında Erkek Milli Voleybol Takımı, final mücadelesinde İran ile karşı karşıya geldi.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Türkiye, Ukrayna karşısında ilk seti 25-22’lik skorla önde bitirdi. Ay-yıldızlı takım, 2. sette de rakibi Ukraynayı 25-21 mağlup etti. 3. sete hızlı başlayan milliler, 25-23’lük skorun ardından şampiyonluğa yükselen milliler altın madalyanın da sahibi oldu.

Voleybol maçını izlemeye gelen binlerce vatandaş, erkekler voleybol Türk Milli Takımı’nın şampiyonluğunu kutladı.

Maçın ardından vatandaşlar milli sporcularla fotoğraf çekinmek için birbirleriyle yarıştı.

Şahin Binici 

Etiketler: İşitme Engelliler Olimpiyatları, milli takım


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