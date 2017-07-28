Milli takım şampiyon oldu

Samsun’da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelli Oyunları voleybol müsabakalarında Erkek Milli Voleybol Takımı, final mücadelesinde İran ile karşı karşıya geldi.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Türkiye, Ukrayna karşısında ilk seti 25-22’lik skorla önde bitirdi. Ay-yıldızlı takım, 2. sette de rakibi Ukraynayı 25-21 mağlup etti. 3. sete hızlı başlayan milliler, 25-23’lük skorun ardından şampiyonluğa yükselen milliler altın madalyanın da sahibi oldu.

Voleybol maçını izlemeye gelen binlerce vatandaş, erkekler voleybol Türk Milli Takımı’nın şampiyonluğunu kutladı.

Maçın ardından vatandaşlar milli sporcularla fotoğraf çekinmek için birbirleriyle yarıştı.

Şahin Binici