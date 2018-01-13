Milli takım sporcusu ölümden döndü

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi 98. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak yönünden Güzelbahçe istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beyaz bir otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen bisiklet sürücüsü 17 yaşındaki Deniz D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Deniz D. yaralanırken, kullandığı bisiklet ikiye bölündü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Deniz D., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Deniz D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık