Diğer
Kategoriler

Milli takım sporcusu ölümden döndü

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otomobil, milli takım sporcusu olan bisikletçiye çarparak kayıplara karıştı. Kazada yaralanan genç sporcu, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Milli takım sporcusu ölümden döndü

13 Ocak 2018 09:07

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi 98. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak yönünden Güzelbahçe istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beyaz bir otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen bisiklet sürücüsü 17 yaşındaki Deniz D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Deniz D. yaralanırken, kullandığı bisiklet ikiye bölündü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Deniz D., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Deniz D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç