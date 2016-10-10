Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor’un tecrübeli ismi Serdar Kurtuluş, milli maç arasının kendisi için iyi olduğunu söyledi. Kurtuluş, “Yaklaşık 5 haftadır takımdan ayrı olarak daha çok fitness ağırlıklı olarak çalışıyorum. Başakşehir maçında serçe parmağım kırıldı. Yaklaşık 5 haftalık süreçten sonra geçen hafta içi takımla idmanlara çıkmaya başladım. Birkaç kere denememe rağmen çok acı olduğu için idmanları tamamlayamadım. Bu milli takım arasında hem takımla idmanlar hem de oynadığımız hazırlık karşılaşması benim ve oynamayan arkadaşlarım için iyi geçtiğini düşünüyorum. Sonuca bakmamak lazım. O an kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Güzel bir hazırlık maçı oldu” dedi.

“OSMANLISPOR İYİ MÜCADELE EDİYOR"

Ligin 7. haftasında karşılaşacakları Osmanlıspor’un geçen seneden bu yana kadro istikrarını koruyan bir ekip olduğunu belirten Kurtuluş, “Çok iyi futbol oynamaya çalışan, çok hücuma çıkan bir takıma karşı oynayacağız. Hem Avrupa’da hem ligde Osmanlıspor çok iyi mücadele ediyor. Tabi ki zor maç olacak. Ligde kolay maç yok. Hedefimiz galibiyet. İyi mücadele edip, bu maçı geçmek istiyoruz” diye konuştu.

“MİLLİ TAKIM’DAN DAVET GELİRSE DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

‘Milli takımda tekrar seni görecek miyiz?’ sorusunu yanıtlayan Serdar, “Bu benim göstereceğim performansla ve hocaların vereceği kararla alakalı bir şey. Ben ilk önce Bursaspor forması ile mücadelemi vereceğim. Burada göstereceğim performansla öyle bir davet gelirse tabii ki değerlendirilebilir ama benim için önemli olan takımda Bursaspor için iyi bir mücadele etmek” şeklinde konuştu.

“EKSİKLERİMİ MAÇ GÜNÜNE KADAR KAPATMAYA ÇALIŞACAĞIM"

‘Osmanlıspor maçı öncesi kendini hazır hissediyor musun?’ sorusuna ise deneyimli oyuncu, “Eksiklerim var. Çünkü 5 haftalık süreç, bir futbolcu için uzun bir süreç. İster istemez eksikleriniz oluyor. Bunları da maç gününe kadar kapatmaya çalışacağım. Görev verildiği takdirde de sahaya çıkıp mücadele etmek istiyorum” dedi.

“HEDEFİMİZ AVRUPA’YA GİTMEK"

Oynadıkları 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Serdar, “Ligin şu an üst sıralarındayız. Hedefimiz tabi ki oralarda kalıp, Avrupa’ya gitmek. Bunu yapacak potansiyelimiz var. Bunu şu an için konuşmak erken. Lig uzun bir maraton ama hedefimiz tabii ki Avrupa kupalarına katılmak” şeklinde konuştu.

“BU CAMİAYI İYİ TANIYANLARDAN BİRİYİM"

Yeşil-beyazlı taraftarlardan da övgü dolu sözlerle bahseden deneyimli isim, “Bu camiayı iyi tanıyanlardan biriyim. Tabi ki doğup büyüdüğüm bir şehirdeyim. Gereken mücadelenin fazlasını vermek istiyorum. Bunun için buradayım. Taraftarımızı takım olarak yanımıza aldığımız zaman çok etkili olduğumuzu düşünüyorum. Bunu 10 kişi kaldığımız karşılaşmalarda çok iyi gösterdik. Bunu sürdürürsek, takım, taraftar ve camia olarak iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum” dedi.