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Milli Takımın düşüşü sürüyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA’nın Ekim ayı sıralaması açıklandı. Türkiye’nin düşüşü devam etti.

Milli Takımın düşüşü sürüyor

20 Ekim 2016 17:13

Listede Ağustos ayında 19., Eylül ayında 21. sırada yer bulan Türkiye, Ekim ayında da düşünü sürdürdü ve 843 puanla 25. sırada yer aldı. Zirvenin sahibi 1621 puanla Arjantin olurken, onu 1465 puanla Almanya ve 1410 puanla Brezilya takip etti.

A Milli Takım’ın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 1027 puanla 16., İzlanda 898 puanla 21., Ukrayna 803 puanla 29., Finlandiya 337 puanla 101 ve Kosova ise 135 puanla 164. sırada kendilerine yer buldu.

Sıralamada ilk 10 ülke şöyle:

1. Arjantin (1621)

2. Almanya (1465)

3. Brezilya (1410)

4. Belçika (1382)

5. Kolombiya (1361)

6. Şili (1273)

7. Fransa (1271)

8. Portekiz (1231)

9. Uruguay (1175)

10. İspanya (1168)

Etiketler: milli takım


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