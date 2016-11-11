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Milli Takım'ın kader maçı

A Milli Futbol Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri I Grubu dördüncü maçında yarın Kosova'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar için mutlak 3 puan alınması gereken bu maç, Terim ve öğrencilerinin gruptaki rolünü de belirleyecek.

Milli Takımın kader maçı

11 Kasım 2016 12:30

Başarısız geçen 2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri I Grubu'nda yer alan ve geride kalan 3 maçta 2 puan toplayan Türkiye, yarın Antalya'da zorlu bir maça çıkacak. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek. Karşılaşmada Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak.

Kaderini belirleyecek
Antalya Arena'da Kosova'yı konuk edecek olan A Milliler, grubun seyri açısından kaderini belirleyecek bir maç oynayacak. Terim ve öğrencilerinin 3 maçta topladığı 2 puanın ardından mutlak 3 puan parolasıyla çıkacakları Kosova karşısında puan kaybının ise grupta telafisi yok. Zira grupta ilk üç sırada yer alan Hırvatistan ve İzlanda 7'şer puanla bir ve ikinci sırayı paylaşırken, Ukrayna ise 5 puanla üçüncü sırada.

Millilerin kalesi gole açık
A Milli Takım, I Grubu'nda oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatamadı. İlk oynanan ve 1-1 eşitlikle biten Hırvatistan maçında kalesinde gol gören milliler, grubun ikinci maçında ise Ukrayna ile 2-2 eşitlikle biten maçta kalesini gole kapatamamıştı. Türkiye, I Grubu'nun üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda karşısında kalesinde 2 gol görmüş ve mücadeleden 2-0'lık yenik ayrılmıştı.

Geri döndüler
Avrupa Şampiyonası'nın ardından yaşanan prim kriziyle, 1 özel 3 resmi maça davet edilmeyen Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Kosova ile oynanacak maçla birlikte yeniden milli takıma çağrıldı. Ayrıca yarın oynanacak maçın aday kadrosunda da ilkler yaşandı. Medipol Başakşehir'den Mehmet Batdal ve Yalçın Ayhan ile Feyenoord'dan Bilal Başakcıkoğlu ilk kez Türkiye'nin aday kadrosunda yer aldı.

Sahanın enleri
Türkiye ile Kosova arasında oynanacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri I Grubu'nda özellikle A Milli Takım'ın kadro zenginliği rakibin çok çok üzerinde. Kosova Milli Takımı'nın toplam 23 milyon Euro değerindeyken, Türkiye'de sadece Arda Turan'ın piyasa değeri 30 milyon Euro. Ay-yıldızlıların toplam takım değeri rakibin 10 katı iken (212 milyon Euro), Kosova'da piyasa değeri en yüksek oyuncu 3 milyon Euro'luk değeriyle Albert Bunjaku. Türkiye Milli Takımı'nın en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu ise Kosova Milli Takımı'nın bile tamamında daha pahalı konumunda bulunan 30 milyon Euro'luk değerle Arda Turan.

Doğan Gündoğdu
 

Etiketler: 2018 FIFA Dünya Kupası, Kosova türkiye, milli takım


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