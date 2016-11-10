Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Milli Tekvandocular Kanada’ya gitti

Milli Tekvandocular Kanada’ya gitti

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’na katılmak üzere Kanada’ya gitti.

Milli Tekvandocular Kanadaya gitti

10 Kasım 2016 11:09

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Kanada’nın Burnaby kentinde 16-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’na yaklaşık 100 ülkeden 900 civarında sporcu mücadele edecek. Türkiye, şampiyonada 10’u kız ve 10’u erkek olmak üzere 20 sporcu ile temsil edilecek. Türkiye Tekvando Milli Takımı, şampiyona için bu sabah hava yoluyla Frankfurt aktarmalı olarak Kanada’nın Vancouver şehrine hareket etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, 2016 yılında katıldıkları tüm şampiyonalarda büyük başarılar elde ettiklerini ve kürsüden inmediklerini hatırlatarak, Kanada’da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Teknik Direktör Ali Şahin yönetimindeki Türkiye Tekvando Milli Takımı’nda şu sporcular bulunuyor:

Erkekler: Enver Nazlı (45 kilo), Burak Aşık (48 kilo), Muhammed Talha Şen (51 kilo), Kemal Külük (55 kilo), Hakan Reçber (59 kilo), Ferhat Can Kavurat (63 kilo), Ferhat Muhammet Saroğlu (68 kilo), Hüseyin Kartal (73 kilo), Hasan Can Lazoğlu (78 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+78 kilo)

Bayanlar: Emine Göğebakan (42 kilo), Derya Eşme (44 kilo), Hamiyet Toğan (46 kilo), Şüheda Nur Güler (49 kilo), İkra Kayır (52 kilo), Tuğba Yılmaz (55 kilo), Ayşenur Özcan (59 kilo), Şeyma Nur Söğüt (63 kilo), Simge Erensayın (68 kilo), Melisa Mızra

Etiketler: Türkiye Tekvando Milli Takımı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!