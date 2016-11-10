Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Kanada’nın Burnaby kentinde 16-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’na yaklaşık 100 ülkeden 900 civarında sporcu mücadele edecek. Türkiye, şampiyonada 10’u kız ve 10’u erkek olmak üzere 20 sporcu ile temsil edilecek. Türkiye Tekvando Milli Takımı, şampiyona için bu sabah hava yoluyla Frankfurt aktarmalı olarak Kanada’nın Vancouver şehrine hareket etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, 2016 yılında katıldıkları tüm şampiyonalarda büyük başarılar elde ettiklerini ve kürsüden inmediklerini hatırlatarak, Kanada’da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Teknik Direktör Ali Şahin yönetimindeki Türkiye Tekvando Milli Takımı’nda şu sporcular bulunuyor:

Erkekler: Enver Nazlı (45 kilo), Burak Aşık (48 kilo), Muhammed Talha Şen (51 kilo), Kemal Külük (55 kilo), Hakan Reçber (59 kilo), Ferhat Can Kavurat (63 kilo), Ferhat Muhammet Saroğlu (68 kilo), Hüseyin Kartal (73 kilo), Hasan Can Lazoğlu (78 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+78 kilo)

Bayanlar: Emine Göğebakan (42 kilo), Derya Eşme (44 kilo), Hamiyet Toğan (46 kilo), Şüheda Nur Güler (49 kilo), İkra Kayır (52 kilo), Tuğba Yılmaz (55 kilo), Ayşenur Özcan (59 kilo), Şeyma Nur Söğüt (63 kilo), Simge Erensayın (68 kilo), Melisa Mızra