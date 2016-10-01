Süleymanpaşa ilçesinde tohum ıslah çalışmaları yürüten Trakya Tarım firmasının sahibi İlhami Özcan Aygun, geliştirdikleri Rumeli çeşidinin tohumluğuna gösterilen ilginin çok yüksek olduğunu, depolarında tükendiğini söyledi. Türkiye’deki tüm çiftçilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden İlhami Özcan Aygun, 2017 sezonunu hayırlı ve bereketli geçirmeleri temennisinde bulundu. Aygun, “Sağ olsunlar bizi sevindirdiler. Trakya’da yaklaşık 6 bin ton üretimimiz vardı. Bugün itibariyle bütün ürünlerimizi satmış bulunuyoruz. Bu da şunu gösterdi ki, Türk çiftçisinin, Trakya Tarım’a ve yerli ıslaha güvendiğini gösteriyor. Biz de onların güvenini boşa çıkarmadık. Bu yılki satışlara baktığımızda, Rumeli Toprak Mahsulleri Ofisi'nde olsun, sanayicide olsun, tüccarda olsun en yüksek rakamlara satılması, bu yılki Rumeli çeşidimizin satışında bize destek oldu” dedi.

“Taneden, binlerce ton üretime ulaştık”

İlhami Özcan Aygun, Rumeli çeşidinin geliştirilme aşamasının meşakkatli geçtiğini anlatarak, “2010 yılından bugüne kadar geldik. İlk başladığımızda taneyle başlamıştık. Taneden başaklar oluşturduk, başaklardan çuvallara doldurduk, derken bugünlerde sadece Trakya’dan 6 bin ton, yine Konya bölgesinde üretim yapan arkadaşımızın yaklaşık bin 500, 2 bin ton üretimi var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretim yapan arkadaşımızın ve daha birçok kurumumuzla beraber, Türkiye’deki tohumluk üretiminde söz sahibiyiz” diye konuştu.

“Rumeli, yabancı bir çeşide alternatif üretildi”

Trakya Tarım’ın sahibi İlhami Özcan Aygun, Rumeli çeşidinin, ithal bir çeşide alternatif olarak üretildiğini kaydederek, “Temennimiz, Türkiye’de tamamen yerli ıslahtan gelen ürünlerin kullanılmasıdır. Onun için de bir hedef koymuştuk. Biz demiştik ki Türkiye’de buğday tohumunda bir numara olmak istiyoruz. Sağ olsunlar, AR-GE ekibimiz ve üretim ekibimizle beraber, onu başardık. O mutluluğu şu anda yaşıyoruz. Çiftçi tarafından, tarım kredi kooperatiflerinde, pancar kooperatiflerinde ve bayilerde her tarafta Rumeli çeşidi aranıyor. Maalesef üzülerek de Tohumumuz bittiğini onlarla paylaşıyoruz. Bitti demek kadar da güzel bir şey yok ama buda gösteriyor ki, bizim çeşitlerimizin Türk çiftçisi tarafından artık arandığı, bu aranmayla beraber onlar mutlu ki, sizin çeşidiniz seçiyorlar veya çeşitlerinizi istiyorlar. Geldiğimiz noktada, yabancı çeşitlerin tahtını yıktık. İşte bu bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“Yerli üretimle, hem yüksek kalite, hem de daha fazla kazanç elde edilecek”

Trakya Tarım AR-GE Müdürü Samet Duğan ise, son yıllarda yerli ıslahların gitgide arandığını ifade ederek, “Biz de firma olarak, 2004 yılında başladığımız ıslah çalışmalarına ağırlık vererek, bugünlere geldik. Şu anda Rumeli diye bir çeşidimiz piyasada oldukça önemli bir yere sahip. Son yıllarda kuraklığın ve hastalıkların artması çok büyük bir risk faktörüdür. Bununla beraber Islah ekibi olarak, kuraklığa dayanıklı, hastalıklara dayanıklı, verim ve kalitesi yüksek çeşitleri geliştirmek için ıslah çalışmalarına devam ediyoruz. Rumeli çeşidimizle bunu başardığımıza inanıyoruz. Bunun yanında Maden diye bir çeşit geliştirdik. Maden çeşidi ise Rumeli gibi önümüzdeki yıllarda piyasalarda yer alacak, yabancı ürünlerin önünü keserek, yerli ıslahlıktan geliştirdiğimiz çeşitler hızla Türk çiftçisine ulaşmasını sağlayacağız. Bu sayede, çiftçilerimiz hem yüksek kalitede ürünler elde edecek hem de daha fazla kazanç elde edecekler. Buna bağlı olarak da, Türkiye’de yerli ıslah çalışmalarından gelen ürünlerle beraber, dışa bağımlılığı azaltarak, Türk ekonomisine katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

Yakup Güler