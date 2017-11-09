Milli tohumlar kadın eliyle ekiliyor

Tekirdağ’ın Süleymanpşa ilçesinde faaliyet gösteren yerli tohum firması Trakya Tarım ve Veterinerlik Şirketinde yıllardır yapılan tohum ıslah çalışmalarında kadınlar, seçilen en iyi buğday başaklarının tanelerini elle ayıklıyor, ardından her başak tanelerini kodlayarak bir sonraki sene küçük sıralar halinde deneme tarlalarına ekiyor. Büyüme ve olgunlaşma sürecinde ıslahçılar tarafından takip edilen yeni başaklar tekrar kadın işçiler tarafından titizlikle toplanıp sonraki yıllarda daha büyük alanlara ekilerek çiftçilere elit tohum olarak sunuluyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Trakya Tarım firmasının AR-GE Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Samet Duğan, "Şirketimiz 1995 yılında yüzde yüz yerli sermaye Türk tohumculuk firmasıdır. 2004 yılında Ar-Ge çalışmalarına başlayan şirketimiz bugüne kadar toplamda 22 adet çeşit geliştirdi. Bunların 13 tanesi ekmeklik buğday, 3 tanesi makarnalık buğday, 3 tanesi arpa, 1 tane yulaf, bir tane adi fiğ ve bir tanede tritikale çeşidi olmak üzere toplamda 22 adet çeşide sahibiz" dedi.

"Bir çeşidin piyasaya çıkması 12 yıl sürüyor"

Şirket olarak Ar-Ge çalışmalarında verim, yüksek verim, hastalıklara dayanıklılık ve kurallılığa dayanıklılık olmak üzere aynı zamanda kaliteyi ön plana çıkararak yeni ıslah çeşidi çıkarmaya uğraştıklarını vurgulayan Duğan, "Bugüne kadar da bunu başardığımıza inanıyoruz. Islah ettiğimiz çeşitlerin arasında Rumeli çeşidi, Türk çiftçisi tarafından beğeni ile ekiliyor ve ekildiği zaman yüksek kaliteye sahip aynı zamanda yüksek verimli. Çiftçimiz Rumeli çeşidini ektiği zaman hem yüksek verim hem de yüksek kaliteli olduğu için yüksek fiyata satıp, daha yüksek gelir elde edebiliyor. Şuan burada da yeni çeşitlerin ıslah çalışmalarını yaptığımız arazi, burada melezlemelerin ekim çalışmalarını yapıyoruz. Bir çeşidin piyasaya çıkması 10-12 yıllık bir süreci alıyor. Biz de burada kadın işçilerimiz ile burada tek tek başak ekimi yapıp bu melezleri üretime sokmaya uğraşıyoruz. Burada binlerce melez çeşidin ekim çalışması yapılıyor" diye konuştu.

"Trakya’nın tarlalarını görsünler, verimli olduğunu öğrensinler istiyoruz"

Yıllardır ekim işinde zamanı geldiğinde çalıştığını dile getiren Ayten Keser, "İşimizden çok memnunuz. Vatandaşlara hizmet vermek istiyoruz. Burada tek başaktan üretim yapıyoruz. Çeşit ürünlerimizi çoğaltmak istiyoruz. Vatandaşa hizmet vermek istiyoruz. Trakya’nın tarlalarını görsünler, verimli olduğunu öğrensinler istiyoruz. Bu ayda ekiyoruz. Başakları depomuzda, hepsi tek başaktan üretim yapılıyor. Sonra başlıyoruz burada tek tek ekmeye sonrada mayıs ayında başaklarımız yetişince tarlamızda tek tek seçiyoruz onları" ifadelerini kulandı.

Vedat Bayraktar - Emre Gülle