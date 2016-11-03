Tamamen Türk mühendis ve işçiler tarafından tasarlanarak üretilen MPT-76'nın üretildiği Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) Kırıkkale’deki silah fabrikası, kapılarını İhlas Haber Ajansı için açtı. Dünyada eşi benzeri olmayan milli gururumuz MPT-76, NATO'nun 42 zorlu testinden geçen tek silah olma özelliğini taşıyor. 10 kişilik Türk mühendisten oluşan ekibin 5 yılda projesini tamamladığı MPT-76, aksesuarlarıyla birlikte 413 parçadan oluşuyor ve parçaların hepsi de yerli üretiliyor. 4 kilo 200 gram ağırlığındaki MPT-76'nın etki alanı 600 metre, dakikadaki mermi atım sayısı 700 ve merminin ilk hızı ise 800 metre. 20 mermilik şarjör kapasitesine sahip olan silah, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki tip üretildi.

"550 adet MPT-76 hazır bekliyor, 2017 yılında da 18 bin 500 silahın üretimi tamamlanacak"

MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Derviş Mehmet Ocakcıoğlu, silahın projesinin Türk mühendislerden oluşan 10 kişilik grup tarafından 2009 yılında hazırlandığını belirterek, çamur testi, buzlanma testi, yüksek ısı testi ve tuzlu su testi gibi testlerden oluşan 42 NATO standartlarından geçen tek silah olma özelliği taşıdığını söyledi. Silahın şimdiye kadar 200 askere verildiğini ve askerler tarafından denendiğini belirten Ocakcıoğlu, "Olumlu sonuçlar aldıktan sonra da biz seri üretime geçmiş bulunmaktayız. Şuan da depolarımızda Savunma Sanayi Müsteşarlığına teslim edilmek üzere 550 tane silah bekliyor. Onları almalarını bekliyoruz. Bunun yanında 2017 yılı içerisinde de 18 bin 500 adet silahın üretimini de yapacağız" diye konuştu.

MPT-76'nın şuanda piyasaya tam sürülmediğini dile getiren Ocakcıoğlu, silahın uluslararası atışlarda kullanıldığını, orada başarıyla test edildiğini ve dünyadaki silah üreticilerinin silahlarıyla yarıştığını ifade etti. İlk planda silahın Türk askeri ve polisine verilmesini amaçladıklarını anlatan Ocakcıoğlu, "Ondan sonra yurt dışından sipariş bekliyoruz. Zaten bu silah tek ve milli gururumuz oldu. Türk mühendislerinin yapmış olduğu ilk silah diyebiliriz. Tüm Türkiye'de bu silah tanınıyor artık ve yurt dışından da sipariş alacağımıza eminiz" dedi.

Abdullah Sarıca