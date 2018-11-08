Milli uçağın milli jet motoru için imzalar atıldı

Savunma Sanayi Başkanlığında düzenlenen törende Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile TR Motor şirketi arasında Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. Törene, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TR Motor temsilcileri katıldı. SSB öncülüğünde yürütülecek olan program kapsamında, bir yandan milli muharip uçak için Türkiye'de bir turbofan motorun tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan da farklı proje ve programlara hizmet edebilecek pek çok kabiliyet ve teknoloji kazanımı hedefleniyor.

"Milli muharip uçağının motorunun yerli bir motor olması yönünde hedefimiz var"

Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı kapsamında motorun, kritik alt sistem ve komponentlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi düşünülüyor. Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi, Türkiye'nin gaz türbinli motorlar ve bu motorlara ilişkin alt/yan teknolojilere yönelik kabiliyet sahibi olan dünyadaki çok az ülkeden biri olması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bugün çok iddialı projemiz olan '5. Nesil Savaş Uçağı Geliştirme Projemizin' önemli bir kilometre taşını hayata geçirmek üzere buradayız. Türkiye güç sistemleri konusunda çeşitli platformlardaki motorların özgün olarak geliştirilmesi konusunda çok yönlü projeler yürütmekte. Milli muharip uçağımızın da nihai olarak motorunun yerli bir motor olması yönünde amacımız ve hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek üzere yerli bir şirket kurup tamamen özgün bir motorun geliştirilmesi sürecine başlamak üzere TR Motor adlı şirketimiz kurulmuş ve 7 ay önce faaliyete geçmiş durumda. Amacımız uçağın motorunun yerli ve milli olması. Teknolojik açıdan tüm unsurlara hakim olmamız çok önemli. Fikri mülkiyet haklarının da bize ait olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte çok mesafe almaları gerektiği konusuna vurgu yapan Demir, "Çeşitli entegrasyon programına kadar, bir dizi konuyu da bu çerçevede çözmek üzere çok yönlü faaliyetlerimiz olacak. Bu faaliyetler sırasında da ülkemizde mevcut tüm kabiliyetleri sonuna kadar kullanmaya çalışacağız. Ülkemizde faaliyet gösteren yerli veya yabancı ortaklı şirketlerin her birinin burada rol alma potansiyeli ve ihtimali vardır. Bizim vazgeçemeyeceğimiz unsur, geliştirilen her teknolojinin mutlak suretle devletimizin elinde ve hakimiyetimizde olmasıdır. İleride uçağın kullanımı ve üzerindeki çeşitli tasarruflar ile ilgili hiçbir kısıtın olmamasıdır" şeklinde konuştu.

"Bugün bir turbofan savaş uçağı geliştirilmesi sürecimizi başlatmış oluyoruz"

Demir, "Bugünkü sözleşmenin kapsamı ise uçağı geliştirme konusunda ana yüklenici olarak seçilen TAİ'nin, bu konudaki çalışmalarda motor entegrasyonu ve oluşacak motorun çerçevesinin değerlenmesi sürecinde motorun ana paremetrelerinin belirlenmesi, tasarımın unsurlarını ortaya konulması, özgün motora giden yolculuğun başlanması ve çerçevesinin çizilmesi olarak anlaşılmalı. Bugün bir turbofan savaş uçağı geliştirilmesi sürecimizi başlatmış oluyoruz" diye konuştu.

“İmza ile ilgili her şey hazır”

Demir Altay tankı ile ilgili soruya ise "İmza ile ilgili her şey hazır. İmza töreni için bir organizasyon ayarlaması içindeyiz. Şu anda bile imzalayabilecek konumdayız. İmza sonrası 18 aylık bir takvimimiz var" cevabını verdi.

Konuşmalardan sonra SSB Başkanı Demir ile TR Motor üyeleri arasında sözleşme imzalandı. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.