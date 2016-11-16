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Milli Veteran Judocular, Amerika'ya gitti

Türkiye Veteranlar Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın yapılacağı Amerika'nın Fort Lauderdale şehrine gitti.


16 Kasım 2016 11:29

Amerika Fort Lauderdale’de 18-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Judo Şampiyonası’nda yarışacak Milli Takım, İstanbul’dan Amerika’ya hareket etti. Türkiye Judo Federasyonu 2016 yılı faaliyet programında yer alan ve 18-23 Kasım tarihleri arasında Amerika'nın Fort Lauderdale şehrinde yapılacak 8. Veteranlar Dünya Şampiyonası’na 55 ülkeden toplam 966 sporcu katılacak.
Türkiye Veteran Judo Milli Takımı, 2'si bayan, 9'u erkek olmak üzere, Dilek Çakır, Ayşe Kayalı, Ahmet Koçyiğit, Metin Alev, Mehmet Yıldırım, Murat Olcay, Halil Karbeyaz, Mehmet Özsoy, Sefer Katipoğlu, Ahmet Özdemir, Kaya Muzaffer Ilıcak olarak toplam 11 sporcu ile yarışacak.
Türkiye Judo Veteran Komisyonu Başkanı Murat Olcay yaptığı açıklamada, "Judo dünyanın en önemli sporlarından. Severek hayat biçimi yaptığımız bir dal. Amacımız Dünya ve Avrupa Şampiyonarı'nda Türkiyemizi tanıtmak ve geleceğimizin teminatı gençlerimize örnek olmaktır. Gençlerimize her türlü kötü alışkanlıktan uzak spor yaparak hayatlarında başarılı olabileceklerini anlatmak istiyoruz. Sporun yaşı yoktur. Kendi hissettiğiniz yaşta her türlü sporun yapılabileceğini anlatmaktır. Bu dünya şampiyonasında iyi yarışarak derece almak istiyoruz" dedi.
 

Etiketler: amerika, Milli Veteran Judocular


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