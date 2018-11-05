Milliler Balkan şampiyonu oldu

Şampiyonanın son gününde serbest stilde mindere çıkan, 57 kiloda Ahmet Duman, 61 kiloda Cavit Acar, 70 kiloda Fatih Yıldırım, 74 kiloda Batuhan Öksüz, 86 kiloda Efe Sami Ünal, 92 kiloda Yusuf Acehan altın, 79 kiloda Abdulvasi Balta, 125 kiloda Ekrem Karabulut gümüş, 65 kiloda Bekir Can Türlek, ve 125 kiloda Mustafa Kıyı bronz madalyanın sahibi oldu.

Serbest stilde Türkiye topladığı 205 puanla takım halinde şampiyon olurken, Arnavutluk 160 puanla ikinci Makedonya 110 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, Gençler Balkan şampiyonasında grekoromen stilde 7 altın 3 gümüş, kadınlarda 8 altın 2 gümüş, serbest stilde ise 6 altın 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 30 madalya kazandı.

Gençlerde alınan tarihi başarının kendilerini sevindirdiğini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “Takımlarımızın ortaya koyduğu performans bizleri gelecek adına mutlu etti. Grekoromen stil müsabakalarında tüm güreşçilerimiz final yaptılar. Bu gerçekten büyük bir başarı. 30 sporcu ile gittiğimiz Balkan şampiyonasından toplam 30 madalya ile dönüyoruz. Üstelik bunların 21 tanesi altın madalya. Göreve geldiğimiz günden bu yana alt yapıya verdiğimiz önemin ve çalışmaların karşılığını alıyoruz. Ben bu takımlardan ülkemize olimpiyat şampiyonluğu yaşatabilecek çok ismin olduğunu görüyorum. Ama tek bir şartla, o da çalışmak. Bu şampiyonların üzerinde durursak, onlarda kendilerini sadece güreşe verir ve azimli bir şekilde çalışırsa işte o zaman başarıda gelir. Ben tüm teknik ekip ve sporcularımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.