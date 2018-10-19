Milliler, Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya peşinde

Dünya şampiyonu güreşçi 125 kilodaki Taha Akgül'ün ilk turdaki rakibi Ukraynalı Khotsianivsk oldu.

74 kiloda 3 kez Avrupa şampiyonluğu kazanan ve bir kez de dünya 3'üncüsü olan Soner Demirtaş Guatemalalı rakibi Rojas ile eşleşti. 61 kiloda Recep Topal ise birinci turda Bulgar rakibi Dupov ile, 86 kiloda Fatih Erdin de birinci turda Alman rakibi Dudarov ile mücadele edecek.

Rekor seviyede ülkenin ve sporcunun katılacağı şampiyona, 15 bin seyirci kapasitesine sahip olan Budapeşte Laszlo Pap Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

Türkiye Milli Takımı sporcuları son antrenmanlarını bu akşam geç saatlerde gerçekleştirdi. 3 kez Avrupa şampiyonu olan ve bir kez de dünya üncüsü olan 74 kiloda Soner Demirtaş antrenman sonrası İHA muhabirine yaptığı açıklamalarda bulundu.

Turnuvalara ve Avrupa şampiyonasına katılarak, dünya şampiyonasına hazır bir şekilde geldiğini söyleyen Demirtaş, "Dünya şampiyonalarında üçüncülüğüm var. Gümüş ve altın madalyam eksik. Bugün kuralarımız çekildi. Yarın tartının ardından 10.30'da maçlarımız başlıyor. Sağlığımız iyi, hiçbir sakatlığımız yok. İnşallah yarın güzel bir başlangıç yaparız. Ülkemize başarılar elde ederiz. Kendi kariyerim açısından da inşallah şampiyon olmak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Mevlam neyi nasip ederse biz şükür edeceğiz. Bir seneye yakın ailemizden uzak, sevdiklerimizden uzak çalışıyorum. Fedakarlık yaparak buraya hazırlandık, inşallah iyi bir başarı elde edip, sezonu başarılı bir şekilde kapatmış oluruz" dedi.

Mehmet Başaran