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Milliler İstanbul Akvaryum'da su altı dünyasını keşfetti

Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına İstanbul kampıyla devam eden Masa Tenisi U21 ve Genç Milli takımları, kampın ikinci gününde yaptıkları akşam antrenmanından sonra dünyanın en büyük tematik akvaryumu olma özelliğini taşıyan İstanbul Akvaryum´u ziyaret ettiler.

Milliler İstanbul Akvaryumda su altı dünyasını keşfetti

26 Nisan 2017 10:35

Bakırköy’deki Aqua Florya AVM içinde yer alan İstanbul Akvaryum Kompleksi’ndeki birbirinden ilginç bin 500 çeşit toplam 15 bin adet kara ve deniz canlısını yakından inceleyen Masa Tenisi Milli takım sporcuları, iklimlerine kadar birebir yapılmış olan ve oralara gitmiş kadar olduğunuz,Amazon yağmur ormanlarını gezip, kutup penguenlerini seyrederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Dünya denizlerinde yaşayan tüm balık türlerini içinde bulunduran İstanbul Akvaryum’da unutulmaz bir gün yaşayan Masa Tenisi Milli takımları, yoğun antrenmanların yorgunluğunu dünyanın en büyük sualtı dünyasını keşfederek attılar.

Türkiye gazetesi 

Etiketler: İstanbul Akvaryum, Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası


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