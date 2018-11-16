Milliler, İsveç ile 12. randevuda

UEFA Avrupa Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, son karşılaşmasında yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İsveç ile oynayacak. İsveç ile 12. kez karşı karşıya gelecek olan milliler, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet alırken, rakibine 2 kez kaybetti. 4 mücadele ise beraberlikle noktalandı.

Ay-yıldızlılar Konya'da kaybetmiyor

Konya'da 5. milli maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, bu şehirde oynadığı 4 mücadelede mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik alan ay-yıldızlılar, İsveç ile karşılaşacağı Konya'da bu yenilgisizlik serisini sürdürerek, grup ikinciliğini garantilemeyi hedefliyor.

Düdük Kovacs'ta

İki ülke arasında oynanacak maçın hakemi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs olacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu, Mihai Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Alexandru Cerei.

Bora Akyol