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Milliler, Kosova maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, cumartesi günü Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının hazırlıklarını basına kapalı yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ayak bileğinde ağrı nedeniyle dünkü antrenmanda yer almayan Oğuzhan Özyakup, takımla birlikte çalıştı.

Milliler, Kosova maçı hazırlıklarını sürdürdü

10 Kasım 2016 21:42

Ay-yıldızlılar, Kosova maçı hazırlıklarını devam etti. Sentido Zeynep Resort'un sahasında Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma, koordinasyon, sürat ve sınırlı alanda pres çalışmaları yapıldı. Çift kale taktik oyundan sonra rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle çalışma sona erdi.

Sol ayak bileğindeki ağrı nedeniyle dün akşam yapılan antrenmana dahil edilmeyen Oğuzhan Özyakup'a yapılan tetkiklerin ardından futbolcunun sağlık durumuyla ilgili hem kendisi hem de Milli Takım teknik heyeti bilgilendirildi. Beşiktaş Kulübü'nün teknik ve sağlık heyetleriyle de istişare edilerek, Oğuzhan'ın tedavi sürecine Milli Takım kampında devam edilmesi uygun bulundu ve oyuncu bugünkü antrenmanda takım ile birlikte sahada yerini aldı.

A Milli Takım, yarın saat 19.30'da Sentido Zeynep Resort'un sahasında maç öncesindeki son çalışmasını yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası medyaya açık olacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve bir milli futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise saat 19.00'da Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta gerçekleştirilecek. 

Etiketler: A Milli Takım, Kosova maçı


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