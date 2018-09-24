Milliler Nijerya engelini aşamadı

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Milliler, Nijerya'ya 74-68 yenildi. Mücadeleye Ay-yıldızlılar, Işıl Alben, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Düşük tempoda ve karşılıklı boş hücumlarla başlayan mücadelenin ilk 3 dakikası 2-2 eşitlikle geçildi. Hollingsworth ile pota altından sayılar bulan Türkiye, 5.dakikada durumu 8-2'ye getirdi. İlk periyotu 15-7 önde tamamlayan A Milliler, ikinci çeyreğe Bahar ve Esra'nın sayılarıyla başladı. Ön alanda baskı yapan Nijerya, Aisha Mohammed ve Sarah Ogoke'nin basketleriyle farkı 2 sayıya indirdi (23-21). Işıl Alben'in turnikesiyle rakibinin serisine son veren Türkiye, mücadelenin ilk yarısını 32-29 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ÇEYREK

Üçüncü periyota alan savunmasıyla başlayan A Milliler, Evelyn Akhator'un serbest atışlarına Işıl Alben'in üç sayılık basketiyle karşılık verdi. Ancak Adaora Elonu ve Sarah Ogoke'nin sayılarıyla skor bulan Nijerya 25.dakikada 9 sayılık farkı yakaladı (44-35). Cansu Köksal ile iki isabet bulan Türkiye, Asena Yalçın'ın da turnikesiyle, dördüncü periyota 52-42 geride girdi. Mücadelenin final periyotuna 6-0'lık seriyle başlayan Nijerya, 33.dakikada farkı 16 sayıya çıkarttı (58-42). Quanitra Hollingsworth ile pota altından basket bulan Milliler, 36.dakikada durumu 58-48'e getirdi. Ancak bu dakikadan sonra skor avantajını koruyan Nijerya, mücadeleden de 74-68 galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, B Grubu'ndaki son maçında 25 Eylül Salı günü TSİ 13:30'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.