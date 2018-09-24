İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milliler Nijerya engelini aşamadı

Milliler Nijerya engelini aşamadı
Milliler Nijerya engelini aşamadı

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Nijerya’ya 74-68 mağlup oldu.

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Milliler, Nijerya'ya 74-68 yenildi. Mücadeleye Ay-yıldızlılar, Işıl Alben, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Düşük tempoda ve karşılıklı boş hücumlarla başlayan mücadelenin ilk 3 dakikası 2-2 eşitlikle geçildi. Hollingsworth ile pota altından sayılar bulan Türkiye, 5.dakikada durumu 8-2'ye getirdi. İlk periyotu 15-7 önde tamamlayan A Milliler, ikinci çeyreğe Bahar ve Esra'nın sayılarıyla başladı. Ön alanda baskı yapan Nijerya, Aisha Mohammed ve Sarah Ogoke'nin basketleriyle farkı 2 sayıya indirdi (23-21). Işıl Alben'in turnikesiyle rakibinin serisine son veren Türkiye, mücadelenin ilk yarısını 32-29 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ÇEYREK 

Üçüncü periyota alan savunmasıyla başlayan A Milliler, Evelyn Akhator'un serbest atışlarına Işıl Alben'in üç sayılık basketiyle karşılık verdi. Ancak Adaora Elonu ve Sarah Ogoke'nin sayılarıyla skor bulan Nijerya 25.dakikada 9 sayılık farkı yakaladı (44-35). Cansu Köksal ile iki isabet bulan Türkiye, Asena Yalçın'ın da turnikesiyle, dördüncü periyota 52-42 geride girdi. Mücadelenin final periyotuna 6-0'lık seriyle başlayan Nijerya, 33.dakikada farkı 16 sayıya çıkarttı (58-42). Quanitra Hollingsworth ile pota altından basket bulan Milliler, 36.dakikada durumu 58-48'e getirdi. Ancak bu dakikadan sonra skor avantajını koruyan Nijerya, mücadeleden de 74-68 galibiyetle ayrıldı.
Türkiye, B Grubu'ndaki son maçında 25 Eylül Salı günü TSİ 13:30'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.