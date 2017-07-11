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Milos Teodosic imzayı attı

CSKA Moskova’nın Sırp oyuncusu Teodosic, NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers’a transfer oldu.

Milos Teodosic imzayı attı

11 Temmuz 2017 10:41

NBA takımı Los Angeles Clippers, yaptığı açıklamada 30 yaşındaki oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. Teodosic, kariyerinde FMP, Borac Cacak, Olympiakos ve son olarak Rusya’nın CSKA Moskova takımlarında forma giydi.

Sırp basketbolcu, geçtiğimiz dönem CSKA Moskova ile Rusya Ligi’nde normal sezonu 14 maçta 11.3 sayı, 2.6 ribaund ve 6.6 asist ortalaması ile tamamlarken, THY Euroleague’de ise normal sezonda çıktığı 24 karşılaşmada 16.1 sayı, 2.2 ribaund, 7.2 asist ortalaması yakaladı.


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