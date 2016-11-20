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Milyon dolarlık filmler bu cihazla çekiliyor

Milyon dolarlık filmlerin çekildiği Shotover K1 Gyro kamera sistemi artık Türkiye’de. Dünyada sadece 12 tane bulunan Shotover K1 kameranın Türkiye’deki sahibi, Görüntü Yönetmeni ve pilot Uğur İçbak. İçbak şu an tüm dünyada vizyonda olan “Inferno” (Cehennem) filminin İstanbul çekimlerini üstlenmiş.

Milyon dolarlık filmler bu cihazla çekiliyor

20 Kasım 2016 10:06
Milyon dolarlık filmler bu cihazla çekiliyor - Tıkla İzle

Her geçen gün gelişen teknoloji sinema sektöründe de önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. Gişe rekorları kıran Hollywood filmlerinde kullanılan çekim teknikleri için son sistem kameralar kullanılırken, gelişen teknoloji Türk sinema sektöründe de kendini gösteriyor. Dünyada sadece 12 tane bulunan Shotover K1 Gyro kamera sistemi artık Türkiye'de. Dünyanın en gelişmiş Gyro sistemi özel sipariş ile üretiliyor. Türkiye'de sadece bir tane bulunan kamera sistemini ise Görüntü Yönetmeni ve pilot Uğur İçbak kullanıyor.
2013 yılında Yeni Zelanda'da üretilen bu sistem, adını oradaki bir nehirden alıyor. Shotover K1, üç boyutlu ve 2 boyutlu çekimlerde kullanılıyor. Benzeri diğer sistemlerden üstün olarak; 6. Aks özelliği sayesinde, kafa tam aşağı baktığında bile dönerek kilitlenmeden çekimler yapılabiliyor. Her yöne dönebilen bir kameranın en güzel özelliği de 28-340 milimetre gibi zoom objektiflerle çok uzağa zoom yaparak hiçbir sarsıntı olmadan görüntü alınabiliyor olması. Şiddetli rüzgarlı ve türbülanslı hava şartlarında bile çekimler yapılabilen kamera ayrıca canlı yayınlarda da kullanılabiliyor.

Gişe rekorları kıran Inferno filminin hava çekimlerini üstlenen Uğur İçbak, son teknoloji kamera sistemi hakkında bilgiler verdi. İçbak, "Hava çekimlerinde Türkiye’de ve dünyada çalışıyoruz. Bu gördüğünüz cihaz dünyanın en yeni kamera sistemi. Şu anda vizyonda olan Inferno, Tom Hanks’in oynadığı Cehennem filminin hava çekimleri bu kamera ile çekildi. Marslı ve diğer Hollywood filmleri bu cihazla çekiliyor" dedi.

Tüm Hollywood bu kamerayı kullanıyor
Türkiye'de yerli-yabancı pek çok reklam, sinema ve dizi filmin hava çekimlerini gerçekleştirdiklerini belirten İçbak, "En son yaptığımız işler arasında son dönem THY reklamları, THY Batman Batmobile reklam filmi ve yapımı devam eden 3. havalimanı projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çekimlerini sayabiliriz. Ayrıca ülkemizin yurt dışında tanıtımına büyük katkı sağlayan 'Discover Turkey's Potantial' ve Kültür Bakanlığı ile Türk Hava Yolları için ortak yapılmış 'Turkey, Home of Turkuaz' isimli reklam filmlerini de unutmayalım. 'Turkuaz' filmi Cannes'de en iyi film seçilerek Altın Yunus ile 18’inci ödülünü aldı. Önümüzde büyük bir Hoollywood filminin hava çekimleri ve bazı reklam filmleri var. Kesinleşmedi ama kısmet olursa benim görüntü yönetmeni olarak, Yavuz Turgul ustamızın bir projesinde Eşkıya ve Av Mevsimi'nden sonra 3. kez kamera arkasında olma ihtimalim var" diye konuştu.

Uğur İçbak kimdir?
Hava çekimleri denince akla gelen ilk isim olan Uğur İçbak, özel pilot lisansına sahip, sinema sektörünün önemli görüntü yönetmenlerinden birisidir. 30 yılı aşkın süredir sinema sektörüne emek veren İçbak'ın 700 civarı reklam filmi, klip çalışması ve 16 uzun metrajlı filmi bulunmaktadır. İçbak'ın imzası bulunan filmlerin bazıları ise, “İstanbul Kanatlarımın Altında”, “Eşkıya”, “Vizontele Tuuba”, “Organize işler”, “Hokkabaz”, “Av Mevsimi”, 'Son Mektup”
 

Emrah Kuş - Hülya Keklik
 


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