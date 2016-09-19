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Milyon dolarlık sergiye ziyaretçi akını

Bursa’da, klasik oto sevdalısı bir vatandaş, antika pazarında sergilediği milyon dolarlık klasik otomobilleriyle ilgi odağı oldu.

Milyon dolarlık sergiye ziyaretçi akını
Antika pazarındaki milyon dolarlık sergiye ziyaretçi akını - Foto Galeri

19 Eylül 2016 09:09
Milyon dolarlık sergiye ziyaretçi akını - Tıkla İzle

Amerikan getirdiği 7 adet 50 ile 200 bin lira arasında değeri bulunan klasik otomobillerini Nilüfer Antika Pazarında sergileyen Mehmet Nail’in klasik otomobilleri pazarı ziyaret eden vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kendisinde 25 klasik otomobil olduğunu ifade eden Mehmet Nail, hepsine gözü gibi baktığını söyledi.
Klasik otomobil sevdasının babasından kendisine geçtiğini anlatan Mehmet Nail, “Antika pazarına bir renk katıp klasik otomobillerimi getirmek istedim. Araçlarımız 1955 model Cevrolet, 1959 ve 1960 Cadillac, 1938 Cadillac limuzin, bir tane de vosvos var. 1938 Opel Admiral var. Sergilediğim klasik otomobillerin fiyatları 50 bin ile 200 bin dolar arasında değişiyor. Burada sergilediğim araçlarımın toplam bedeli 1 milyon dolar, bu hobi babamdan bana geçti. Bu iş bir hastalık, bize de bulaştı. Bu araçları Amerika’dan getirdim. Ama artık getirebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü gümrük fiyatları çok yüksek. Artık Türkiye’den toplayacağım” dedi. 

Burak Türker

Etiketler: antika pazarı, bursa, klasik oto


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