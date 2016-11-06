Bursa’da uzun yıllar saatçilik yapan ve defineye merakı bulunan Avni Kuş, yıllarca arayıp define bulamayınca defineciler derneği kurarak üyeleriyle birlikte eski günleri yad ediyor. Türkiye’deki ilk defineciler derneğini Bursa’da kuran Kuş, derneğe herkesi üye olarak almadıklarını, Türkiye’nin her yerinden 500 üyeleri olduğunu söyledi. Yıllarca define arayan hatta bu uğurda arkadaşının 3 katlı evini bile yıkan ve büyük bir servet harcayan Kuş, şimdi kurduğu dernekle define arayacak kişileri nasıl define aramaları ve nerelerde aramaları konusunda bilgilendiriyor. Kurduğu derneğin ismini Bursa Defineciler ve Madenciler Araştırma Derneği ismini veren Avni Kuş, “Kurduğumuz derneği 2009 yılında kurduk. Bu dernek Türkiye’de kendi alanında kurulan ilk dernek, derneğin kuruluş amacı defineci bilinçlendirmek ve definecilerin yaptığı yanlış çalışmaları düzeltmeyi hedefliyoruz. Derneğimizde kayıtlı 500 üyemiz var benim defineci arkadaşlarıma önerim şudur, hiçbir zaman bilinçsiz şekilde define bulacağız diye tarihi yerleri ve kültür varlıklarımızı yok etmesinler. Define kazısı izne tabidir. Bizim dernek üyelerinin tarihi yerler dışında define yapması serbesttir. Tarihi eserler, sit alanları, manastır ve kiliselerde araştırma yapmak suçtur. Bu yerlerin dışında kalan alanlarda araştırma yapmak suç teşkil etmez. Bizim kayıtlı dernek üyelerimiz serbestçe araştırma yapabilirler. Eğer defineciler herhangi bir tarihi esere denk gelirse bağlı bulunduğu il ve ilçelerde kaymakamlıktan izin alıp kazı yapabilirler. İzin almadan kazı yapmak suçtur” dedi.

“Kolluk kuvvetleri tarihi yer olmadığı müddetçe araştırma yapan definecilerin üzerine gitmesin”

Defineciliğe hobi olarak başladığını ifade eden Kuş, “Uzun yıllar define aradım bulamayınca defineci arkadaşlarımızla birlikte bu derneği kurmaya karar verdik. Derneğimiz 2009 yılından itibaren faaliyetlerine devam ediyor. Bizim derneğe üye olan arkadaşlarımızın elinde kimlik kartları vardır. Derneğimizin Türkiye'nin birçok ilinden 500 üyesi var biz derneğimize herkesi üye olarak almıyoruz. Biz derneğe dürüst çalışacak definecileri seçerek alıyoruz. Bu zamana kadar hiç define bulmadım. Defineyi kim bulursa bulsun bağlı bulunduğu müzeye teslim etmek zorundadır. Ben kolluk kuvvetlerine bir çağrıda bulunuyorum. Tarihi yerlerde olmadığı müddetçe araştırma yapan definecilerin üzerine gitmesinler. Tarihi olmayan yerlerde 2863 sayılı yasanın 74’üncü maddesinde yapılan değişikliği biz tüm dernek üyesi arkadaşlarımıza izah ediyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz bu konunun üzerinde durmasını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

Burak Türker



