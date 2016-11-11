Türkiye’nin eşzamanlı web ve sosyal medya takip ve analiz platformu BoomSonar, Twitter’da 10 Kasım hakkında gerçekleşen konuşmaların analizini yayınladı. Yapılan analize göre 24 saat içerisinde Twitter’da 10 Kasım hakkında toplam 1 milyon 5 bin 473 paylaşım yapıldı.

TÜRKİYE ATATÜRK’Ü ANDI

Twitter verilerine göre gece yarısından itibaren başlayan 10 Kasım anma ve saygı mesajları, gün boyu devam etti. Gün içerisinde en yoğun Tweet paylaşımı ise, bekleneceği gibi 09.05’te gerçekleşti.

10 Kasım içeriklerinde en çok “saygı”, özlem”, “anma”, “ölümsüz”, “minnetle”, “özlüyoruz” ve “Atam” kelimeleri öne çıktı. BoomSonar Suite verilerine göre, içinde “10 Kasım” geçen 1 milyondan fazla Tweet’te 7 bin 546 video ve 529 bin 918 görsel yer aldı. Paylaşılan içeriklerin %26’sı orijinal iken, %74’ü başka kullanıcıların retweetlenmesi oldu.Paylaşımlar %83 oranla en çok mobil cihazlardan yapıldı. İçeriklerin %59’u erkek, %41’i ise kadın kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

44 BİN WEB İÇERİĞİ

Web siteleri de 10 Kasım’ı andı. BoomSonar Suite verilerine göre ulusal basın, yerel basın, haber siteleri, bloglar ve diğer siteler 10 Kasım hakkında 44 bin 915 içerik paylaştı. İçerikler arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, Anıtkabir ve anma programları ön plana çıktı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ÖZLÜYORUZ

10 Kasım’da Trending Topic listesine Atatürk ile ilgili 30’dan fazla hashtag girdi. 10 Kasım’da ön plana çıkan konular arasında 779 bin 418 içerik ile Mustafa Kemal Atatürk, 127 bin 893 içerik ile “Özlüyoruz Atam”, 74 bin 550 içerikle “Özlemle Anıyoruz” ve 46 bin 953 içerikle Koç Holding tarafından başlatılan “Sana Borçluyuz” hashtag’i öne çıktı.