Diğer
Kategoriler

Milyonlarca aboneyi ilgilendiren müjde

Yaklaşık 80 milyon cep telefonu abonesinin bulunduğu Türkiye'de, GSM firmaları adeta tarife savaşı başlattı. Birbirinden avantajlı tarifelere geçmek için taahütlerinin bitiş tarihini gün be gün bekleyen abonelere müjdeli haber Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) geldi. Artık aboneler; tarife değişikliği ve nakil gibi bir dizi işlemi ileri tarihli olarak yapabilecek. 'Tarifemin süresi ne zaman bitiyor?' endişesi uygulamayla son buluyor.

Milyonlarca aboneyi ilgilendiren müjde

24 Ekim 2017 10:04

BTK, kuruma ulaşan tüketici şikayetlerinden, abonelerin imzalamış oldukları taahhütnamelerin veya katılmış oldukları tarife, paket veya kampanyaların bitiş tarihindeki işlemlerde sıkıntı yaşandığının anlaşıldığını duyurdu. BTK açıklamasında, "Söz konusu bitiş tarihi itibarı ile değişiklik yapılmasını içeren ileri tarihli işlem başvurularının bu işlemin ancak taahhütnamenin, paket veya kampanyanın bitiş tarihinde veya fatura kesim tarihinde talebin tekrar iletilmesi halinde yapılabileceği bilgisinin abonelere verildiği ve talebin alınmadığı anlaşılmaktadır. Aboneler tarafından ilgili tarihte talebin iletilmemesi durumunda ise bir sonraki fatura dönemi için fatura çıkarıldığı ve abonelerin mağdur edildiği hususlarında şikâyetlerin arttığının görülmüştür. İlaveten, aboneler tarafından ileri tarihli aboneliğin dondurulması ve nakil başvurularının da yapılabilmesi yönünde talepler kurumumuza iletilmiştir. Çağın gereklerine uygun olarak tüketicilerin bazı işlemlerinin kendilerinin talep ettiği tarihte gerçekleştirilmesine imkan tanınması ve olası tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacı ile hazırlanan 'Elektronik Haberleşme Sektöründe İleri Tarihli İşlemelere İlişkin Usul ve Esaslar' Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurul’unun Kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu düzenleme ile aboneler Usul ve Esaslar’da yer alan yöntemlerden yapmak istedikleri talebin niteliğine uygun olan birisi ile; aboneliğin dondurulması, nakil, tarife, paket veya kampanya aktivasyonu, tarife, paket veya kampanya deaktivasyonu işlemleri için ileri tarihli işlem taleplerini işletmecilere iletme imkanına kavuşmuşlardır. Aboneler, ileri tarihli işlem taleplerini, talebin işletmeciye iletilme tarihinden itibaren en fazla 60 gün sonrası için yapabileceklerdir. İleri tarihli işlemlerin kullanımı için yükümlü işletmeciler gerekli hazırlıkları tamamlayarak söz konusu hizmeti abonelerine sunmaya başlayacaklardır." denildi.

Süleyman Aydın 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç