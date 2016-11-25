Seydikemer ilçesi Ören Mahallesi Çaygözü mevkisinde özel bir firmaya ait olan alabalık üretme çiftliğinin su kanalı patladı. Mahalle halkı ve tesis yetkililerinin patlayan yeri kapatma çalışmaları yetersiz kalınca tesiste bulunan yaklaşık 15-20 milyon balık oksijensiz kalarak telef oldu.

Ören Mahalle Muhtarı Şahin Ekinci, yaptığı açıklamada, "Bize balık tesislerinde çalışanlar tarafından akşam saatlerinde kanalın patladığını bilgisi geldi. Tesise yardım için gittik fakat çabalarımız yetersiz kaldı. Tesise saniyede yaklaşık 6-7 bin litre besleme suyu girdi. Yapılaşma yıllar önce olduğu için bu betonlar zayıflamış. Tahmini 15-20 milyon alabalığın telef olduğunu gördük" dedi.

Tesisin Türkiye genelinde en büyük üretim oranı olan tesislerden olduğunu, tahmini olarak 30-35 milyon lira zararı olduğunu kaydeden Ekinci, hayvanların telef olmasının kendilerini üzdüğünü, yetkililerin kayıtları incelendiğinde ne kadar balık olduğunun da ortaya çıkacağını söyledi. Ekinci, "Bu alabalık tesisinin mahallemize de büyük katkıları vardı. İstihdam sağlıyordu. Halkımız bu tesislerden faydalanıyordu" diye konuştu.

Murat Yalçın

