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Milyonlarca çalışana izin müjdesi

Avrupa Adalet Divanı, çalışanların yıllık izinleriyle ilgili çok önemli iki karara imza attı.

Milyonlarca çalışana izin müjdesi

29 Ekim 2016 11:03

Avrupa Adalet Divanı (AAD), yıllık izinlerle ilgili çalışanların lehine iki karar aldı.Avrupa Adalet Divanı’nın çalışanların yıllık izinleriyle ilgili aldığı karar Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor.

HASTALIKLA GEÇİRDİĞİNİZ SÜRE YILLIK İZİNDEN SAYILMAYACAK

Avrupa Adalet Divanı, yıllık izin süresi içerisinde hastalanan çalışanın hastalığı boyunca geçirdiği sürenin yıllık izinden düşürülemeyeceğine karara verdi.
Alınan bu karara göre çalışan, yıllık izindeyken hastalıkta geçirdiği süre kalan izin günlerinden düşmeyecek. Çalışan, hasta olduğu günleri yıllık iznine ekletebilecek veya istemesi halinde daha sonra da kullanabilecek.

SAHADA ÇALIŞANLARIN İŞE GİDİP GELME SÜRELERİ, ÇALIŞMA SAATİNDEN DÜŞÜLECEK

Avrupa Adalet Divanı’nın çalışanlar lehine aldığı diğer karar ise ofis dışında direkt olarak sahada çalışan işçileri ilgilendiriyor. Alınan bu çok önemli karara göre sahada çalışmak zorunda olan işçilerin işe gidip gelmek için geçirdikleri süreler de onların çalışma sürelerine sayılacak.

TÜRKİYE UYMAK ZORUNDA

Anayasanın 90. Maddesinde yer alan, “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır” ifadesine göre Türkiye de bu maddeye uymak durumunda kalacak. (Şifa Kaymak)

Şifa Kaymak
 

Etiketler: aad, İzin günleri


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