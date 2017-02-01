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Milyonlarca emeklinin beklediği imza atıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında emeklilere promosyon verilmesine yönelik protokol imzalandı. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Yapılan görüşmeler sonucu emeklilere promosyon ödenmesine yönelik süreç tamamlanmış bulunmaktadır’’ dedi.

Milyonlarca emeklinin beklediği imza atıldı

01 Şubat 2017 17:18

SGK ile Ziraat Bankası arasında emeklilere promosyon verilmesine yönelik protokol, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar arasında bugün imzalandı. İmza töreninde konuşan Bağlı, “Özellikle kamu bankalarımızın Ziraat Bankasının, Halk Bankasının ve Vakıfbankın bu konuda gerekli duyarlılığı gösterdikleri, bu hususu bir sosyal sorumluluk olarak dikkate aldıklarını memnuniyetle müşahede ettik. Kamu bankaları bu işte ellerini taşın altına koydular. Ticari bir gaye değil, tamamen bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini de müşahede ettik. Uzun ve yorucu bir süreç. Daha önce Sayın Başbakanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen, Sayın Bakanımızın defalarca deklare ettiği kamu bankaları ile varılan mutabakat bugün Ziraat Bankasıyla protokol imzalayarak süreci başlatmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

“Yarından itibaren özel bankalar, talep edenler, isteyenler SGK ile bu temel üzerinde protokolü yapmak isterlerse kendileri gelecekler” diyen Bağlı şunları kaydetti:

“Zaten bu hususta daha önce görüşmeler yapıldı. Tekrar belirtmek isteriz ki önemli bir proje. Türkiye bundan yaklaşık 15 yıl önce emekli maaşlarını ödemek için bankalar ile sözleşme yapardı ve komisyon öderdi, bugün Allah’a hamdolsun emekli maaşlarını ödeyen ödemek isteyen bankalara emeklilerimize promosyon ödeyin diyecek bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Bu projede kamu bankaları bir taahhütte bulunmakta. Özel bankalar da eğer isterse bunun üzerinde bir teklifte bulundukları zaman kendileri ile protokol yapmaya hazırız. Netice itibariyle maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira, maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara 450 lira promosyon vermeyi kamu bankaları taahhüt etmiş bulunmaktadır.”

“ÖDEMELER EN GEÇ MART AYI İÇERİSİNDE BAŞLAMIŞ OLACAK’’

Emeklinin en fazla promosyon veren bankayı tercih edeceğini kaydeden Bağlı, “Kim emekliye daha fazla veriyorsa, tabi emekli orayı tercih edecektir. Bizde bu hususta kendimize düşeni yapacağız” dedi.

"Otomatik ödeme talimatı köyde yaşayanlar için sorun olur mu?" sorusu üzerine Bağlı, “Şu ana kadar emeklilik dernekleri dahil olmak üzere paydaşlarda bunun sıkıntı olacağına ilişkin bize bir geri bildirim gelmedi. Finansal araçları kullanmanın çok yaygınlaştığını memnuniyetle müşahede ediyoruz, sorun yaşanacağını düşünmüyoruz” cevabını verdi.

Ziraat Bankası adına protokolü imzalayan ve konuşan Alpaslan Çakar ise, “Ülkemizde 11,5 milyon civarında emekli var ve her yıl yaklaşık 700 bin kişi emekli oluyor. An itibariyle Ziraat Bankası emeklilerin yüzde 41’ine hizmet veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: emekli


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