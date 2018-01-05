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Milyonlarca İranlı’dan, devlete bağlılık yürüyüşü

İran’ın başkenti Tahran’da, cuma namazı sonrası milyonlarca İranlı, devlete bağlılık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Milyonlarca İranlıdan, devlete bağlılık yürüyüşü

05 Ocak 2018 14:40
Tahran’da milyonlarca İranlı'dan, devlete bağlılık yürüyüşü - Tıkla İzle

İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestoların provoke edilmesi nedeniyle, milyonlarca İranlı devlete bağlılık yürüyüşü gerçekleştirdi.

İran’da 28 Aralık’ta ekonomik sorunlardan ötürü başlayan protestolar devam ediyor. Protesto gösterilerinin ardından milyonlarca İranlı, şehirlerin merkezinde bulunan meydanlara akın etti. Başta Meşhed, Urumiye, Erdebil, İsfihan ve Tahran olmak üzere İran’ın farklı şehirlerinde gerçekleşen yürüyüşlerde "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail’’ sloganları atıldı. Önceki gün de Zencan, Kum ve Hamedan başta olmak üzere İran’ın farklı şehirlerinde devlete bağlılık yürüyüşleri düzenlenmişti.

Son günlerde İran’da iç karışıklıklara yol açan protestolarda içinde emniyet güçlerinin de bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.

Celalettin Erduş
 

 

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