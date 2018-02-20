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Milyonlarca lira sahte para üreten şebekeye operasyon: 20 tutuklu

İstanbul polisi tarafından iki hafta önce düzenlenen operasyonda, 5 milyon 200 bin lira sahte parayı piyasaya sürmeye çalışırken çökertilen kalpazan şebekesine mensup zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 20’si cezaevine gönderilirken 11’i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Milyonlarca lira sahte para üreten şebekeye operasyon: 20 tutuklu

20 Şubat 2018 11:44
Milyonlarca lira sahte para üreten şebekeye operasyon: 20 tutuklu - Tıkla İzle

İstanbul polisi, 9 Şubat Cuma günü 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda özel bir teknikle basılmış 5 milyon 200 bin Lira değerinde sahte 200 ve 100 Lira dengindeki sahte banknotları piyasaya sürmeye çalışan K.C. ve R.K. liderliğindeki kalpazan şebekesini çökertmiş, baskınlarda aranan 51 kişiden 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince çökertilen kalpazan şebekesine mensup 31 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 20’si, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kurulan örgüte üye olmak’, ‘parada sahtecilik’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 Şüphelinin ise ‘adli kontrol’ şartı ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu arada polis, operasyonda ele geçirilen sahte paraları düzenlenen sergiyle basın mensuplarıyla paylaştı. Sergide, ele geçirilen 5 milyon 200 bin lira sahte para ile 2 adet pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ile bir miktar uyuşturucu madde yer aldı.

Sadık Kahraman

Etiketler: Cezaevi, sahte para, tutuklama

 

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