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Milyonların kullandığı uygulamalar, ‘Yılın Genel Müdür Yardımcısı’ ödül adaylığı getirdi

5G MENA Zirvesi, 9-10 Nisan 2018’de gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında, 5G MENA Ödülleri de sahiplerini bulacak. Yılın Operatör CxO’su (Genel Müdür Yardımcısı) ödülüne aday olan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, bu kulvarda ülkemizden finale kalan tek isim oldu.

Milyonların kullandığı uygulamalar, Yılın Genel Müdür Yardımcısı ödül adaylığı getirdi

27 Mart 2018 15:36

Mobil telekomünikasyon endüstrisini Dubai’de buluşturmaya hazırlanan 5G MENA Zirvesi için geri sayım başladı. 9-10 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek etkinlik kapsamında 5G MENA Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Başvuruların altyapıdan yeni nesil teknolojilere 6 ayrı kategoride değerlendirildiği organizasyonda, ayrı bir kategoride de halk oylamasıyla Yılın Operatör CxO’su da (Genel Müdür Yardımcısı) belirleniyor. Turkcell açıklamasına göre mobil telekomünikasyon endüstrisinde başarılı işlere imza atarak fark oluşturan isimleri belirleyen bu özel kategori için finalistler belirlenmiş durumda. Kategoride oylama için finale kalan 6 isimden biri de Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz oldu.

Bu kategoride Türkiye’den finale kalan tek isim olan Ertopuz, etkinlikte hem Turkcell’i hem de Türkiye’yi temsil edecek. Ayşem Ertopuz, Turkcell’de BiP, fizy, Lifebox, TV+, Yaani ve Dergilik gibi milyonlarca kişinin kullandığı uygulamaların geliştirilmesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda.

Yılın Operatör CxO’su Ödülü için oylamalar 9 Nisan 2018, Pazartesi gününe kadar sürecek. Oylama ardından belirlenecek isim aynı tarihte düzenlenecek törenle ödülünü alacak.  

 

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