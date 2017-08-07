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Milyonluk kasa hırsızlığına 4 tutuklama

Samsun'da bir tır parkında içinde 212 bin ABD doları ile 20 bin lira bulanan çelik kasanın çalınması olayıyla ilgili adliyeye çıkarılan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi ise savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Milyonluk kasa hırsızlığına 4 tutuklama

07 Ağustos 2017 17:49

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir tır garajında 24 Temmuz'da saat 04.00 ile 06.45 arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren hırsızlar içinde 212 bin dolar ve 20 bin lira bulunan çelik kasayı çaldı. Hırsızlar daha sonra çelik kasayı ise açıp içindeki paraları aldıktan sonra ırmağa attı. Olay polise haber verildi. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızların kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. 155 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, plakasız beyaz renkli bir otomobilden yola çıkarak Samsun merkez, İstanbul ve Kocaeli illerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda kasayı çaldıkları iddia edilen Burak Ç.(30), kardeşi Murat Ç.(33), Murat İ.(38), Enver B.(27) ile olaya yardım ettikleri iddia edilen Fuat B.(33) ve Naci E.(43) gözaltına alındı. Gözaltına alınan Murat İ.'nin kasayı açmak için İstanbul'dan Samsun'a geldiği öğrenildi.

Polis yapılan araştırmada çelik kasadan çalınan 128 bin 600 dolar ile 6 bin 700 lira paya el koydu. Polisteki sorgusu tamamlanan Burak Ç., Murat Ç., Murat İ., Enver B., Fuat B. ve Naci E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Fuat B. ve Naci E. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Burak Ç., Murat Ç., Murat İ. ve Enver B. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Muammer Ay
 

Etiketler: hırsızlık, Samsun


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