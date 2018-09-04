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Milyonluk traktör

Bursa'nın İnegöl'de düzenlenen "7. İnegöl Tarım Fuarı"nda sergilenen dev traktör herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Fuara getirilen dev traktörler 1 milyon lirayı bulan fiyatıyla dikkati çekiyor.

Milyonluk traktör

04 Eylül 2018 09:54

İnegöl Belediyesi öncülüğünde İTSO, Ziraat Odası ve MODEF'in desteğiyle bu yıl 7. kez kapılarını açan tarım fuarında sergilenen dev traktörler fuara gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Satış Müdürü Sait İncili yaptığı açıklamada,"Gördüğünüz traktörlerimiz yeni nesil Euro 5 motruna sahip. Versiyon olarak üst sevyide, SRC sitmeni sahip, yakıtları düşük. Traktöre bindiğiniz zaman direk olarak kullanma şahsınız var. Uydu bağlantı sistemimiz de mevcut. Fiyat olarak ortalama 140 - 150 bin EURO civarında. Tamamen ithaldir ve Türkiye'de yeni bir özellik. Dolar ve EURO yükseldi diye insanlar ürünlerini tarlada bırakacak değil. Mutlaka talep olur ama bir düşüş de yaşanıyor. Bu traktörlerimiz büyük çiftçilerimize hitap ediyor. Yeni çıkan bu traktörle bir yandan sürüp bir yandan da ekim yapma imkanı var" diye konuştu.  

Seyfettin Aras
 

Etiketler: traktör

 

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