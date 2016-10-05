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Mimarlar bir kez daha düşünecek: "Daha iyi bir dünya tasarlayabilir miyiz?"

Dünya’da yaklaşık 1,5 milyon mimarı temsil eden, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), 2016 Yılı ‘Dünya Mimarlık Günü’ temasını, "Daha İyi Bir Dünya Tasarla" olarak duyurdu.

Mimarlar bir kez daha düşünecek: &quot;Daha iyi bir dünya tasarlayabilir miyiz?&quot;

05 Ekim 2016 15:41

Küresel anlamda, tüm türler için zorluklar artıp, hayatta tutunabilmeye yönelik olumlu kriterlerin yelpazesi de daraldıkça, mimarlığın, planlamanın ve tasarımın, insanlar ve eşlik eden tüm canlılar için daha iyi bir gelecek sağlamaktaki rolü, daha da kritik ve vazgeçilemez hale geliyor. Bu bağlamda, ‘UIA’ da, 2016 Yılı Dünya Mimarlık Günü’nde, ilgili tüm mimarlık kuruluşlarını, insanlığın acılarının sonlandırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve küresel zorlukların hafifletilmesinde tasarımın önemli rolünü vurgulamaya çağırmıştı.

GAÜ 'Dünya Mimarlar Günü'nde bir araya geldi
Girne Amerikan Üniversitesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi de, öğretim kadrosu ve öğrencileri ile birlikte, 'Dünya Mimarlar Günü'nde bir araya geldi. "Daha İyi Bir Dünya Tasarla" temasının güdümünde, özellikle de kontrolsüz nüfus artışı, iklim değişikliği ile mücadelede, mimarlığın, planlamanın ve tasarımın, üretken, güçlü, güvenli, verimli iletişim ve işbirliğinin kullanılmasındaki sahip olduğu gücün daha da ileri götürülmesini tartıştı.

Doç. Dr. Sadri, "Önce, daha iyi bir dünyanın ne olduğunu kavramamız gerekiyor"
3 Ekim Pazartesi günü, GAÜ Milenyum Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte ilk sözü alan kendisi de mimar olan, Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yöneticiler Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri, her şeyden önce daha iyi bir dünyanın nasıl olması gerektiği konusundaki sorulara yanıt aranması gerektiğini belirterek, "Bu yılın temasını, yani ‘Daha İyi Bir Dünya Tasarlamak’ fikrini çok gerekli buldum. Çünkü, bu tema gelecek hakkında konuşuyor, Dünya’yı bir bütün olarak ele alıyor. Burada esas önemli olan, daha iyi bir dünyanın ne olduğunu anlamaktır. Çünkü kime sorsanız, herkesin kafasında daha iyi bir ‘Dünya’ var. Daha iyi bir dünya tanımı, insanların, diğer canlılar ile bir arada daha iyi ve mutlu yaşayabileceği bir dünyadır ve biz mimarlar olarak, böyle bir dünyaya erişmek için, nasıl katkıda bulunabiliriz, sorusu sormalıyız" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Mimarlar Birliği


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