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Mina Başaran'ın nişanlısı gazeteye bu ilanı verdi!

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelere" Minik kalpli meleğim. Seni çok seviyorum. Beni bekle. Murty'n "yazılı duygusal bir ölüm ilanı verdi.

Mina Başaranın nişanlısı gazeteye bu ilanı verdi!

15 Mart 2018 09:59
Mina Başaran'ın nişanlısı gazeteye bu ilanı verdi! - Tıkla İzle

İran'da düşen Türk jetinde hayatını kaybeden Mina Başaran bugün Ataköy Beşinci Kısım'da ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan Başaran'ın ailesi ile Nişanlısı Murat Gezer gazetelere ölüm ilanı verdi. Oldukça duygusal ilan veren Başaran'ın ailesi çelenk göndermek isteyenlerin çelenk yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmasını istedi.

Atatürk Havalimanı'nda nişanlısını cenazesini dün teslim almaya giden Başaran'ın Nişanlısı Murat Gezer ise Mina Başaran'ın fotoğrafıyla birlikte "Minik kalpli meleğim. Seni çok seviyorum. Beni bekle. Murty'n" yazılı bir ilan verdi. 

Ahmet Faruk Sarıkoç

Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaranın cenazesi için Atatürk Havalimanında Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran'ın cenazesi için Atatürk Havalimanı'nda

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