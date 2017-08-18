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Mina resmen Malatyaspor’da

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Arturo Mina, kendisini 1 yılı opsiyonlu 4 yıllığına sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Mina resmen Malatyasporda

18 Ağustos 2017 18:27

İmza törenine katılan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de Ekvadorlu oyuncuyu takıma kazandırdıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Süper Lig’e 3 puanla başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-siyahlılar, River Plate’den transfer ettiği Mina için Wyndham Grans İstabul Europe Hotel’de bir imza töreni düzenledi. Törende hazır bulunan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Daha önce 3 tane ‘baba’ daha alacağız demiştik. Geçen hafta Diallo ile imzaladık. Şimdi de Mina ile beraberiz. Bu transfer bizim için zor oldu. Geçen sene kendisini izlemiştik. Transferi bu seneye kısmetmiş. Malatyaspor’a hayırlı olsun. Bizim için önemli bir transfer. Hatta Türkiye için önemli transfer olduğuna inanıyorum. Takıma katkı sağlayacağına inandığımız ve bizi başarıya taşıyacak bir isim” ifadelerini kullandı.

GEVREK: “1 YABANCI FORVET, 2 TANE TÜRK OYUNCU ALACAĞIZ”

Transferleri takıma katkı sağlaması adına yaptıklarını belirten Başkan Gevrek, “Her yaptığımız transferin takıma katkı sağlaması için titiz bir çalışma içerisindeyiz. Tabii bunların yanında gelecek vaat eden oyuncu ve karakterli olması da önemli. Mina’da bunlardan biri. Bence Türkiye ve dünya için önemli bir stoper. Daha önceki transferler gibi ona da güveniyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. 1 tane önemli bir yabancı forvet alacağız. 2 tane de Türk oyuncu alıp transfer sezonunu kapatacağız” diye konuştu.

“HAZIR BİR TAKIMIMIZ VAR”

Ligin ilk haftasında Osmanlıspor karşısında alınan galibiyetin önemine değinen Adil Gevrek, şunları söyledi:

“İlk maça galibiyetle başlamak önemliydi. Taraftarımız olmamasına rağmen oyuncularımız iyi mücadele etti. Şu anda hazır bir takımımız var. Gelecek transferlerimizle daha da güçleneceğiz. Sivas maçını kazanmak istiyoruz. Onlar da güzel bir takım, kazanmak isteyecektir. Ama kazanacağımıza inanıyorum.”

“TRANSFERLERİMİZDE ARAYA GİREN TAKIMLAR OLDU”

Kadrolarına katmak istedikleri oyunculara başka takımların da talip olduğunu sözlerine ekleyen sarı-siyahlı kulübün başkanı, “Biliyorsunuz ligde 18 takımız. Bizim transfer görüşmesi yaptığımız oyuncular için araya giren takımlar oldu. Bana göre doğru şeyler değil. Transferi bitirme noktasına gelmişken başka takımların girmesin hoş değil” şeklinde konuştu.

MİNA: “HEDEFLERİMİ BURADA GERÇEKLEŞTİRECEĞİM”

Evkur Yeni Malatyaspor ile geçen seneden beri görüşme halinde olduğunu belirten Mina, “Geçen sene scout ekibinin de beni izlediği üzere kulüp başkanı ile görüşmeler sürdürüyordum. Kendisine söz verdim çünkü özverili ve güzel bir takım olduklarının farkındayım. İyi bir hoca ve azimli bir takım. Malatyaspor’un 1. Lig’de oynuyor olması da benim buraya gelme sebeplerimdendi. Hedeflerime burada ulaşacağıma inanıyorum” dedi.

Uygar Aydın 

Etiketler: Malatyaspor, mina


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