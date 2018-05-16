Minarelerinin yapımına başlanan Taksim Camii havadan görüntülendi

Taksim Camii’nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait arazide 17 Şubat 2017’de başlanmıştı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı Şefik Birkiye ile Beştepe Millet Camii’ni birlikte tasarlayan Selim Dalaman’ın yaptığı caminin inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Kaba inşaatın yüzde 80'i biterken, minarelerin yapımına da başlandı. Camii inşaatı ve belirmeye başlayan minareler ilk kez havadan görüntülendi. Görüntülerde minarelerin temelinin atıldığı ve yavaş yavaş belirmeye başladığı görülürken, caminin iç kısmı da görülüyor.

Öte yandan cami inşaatı ile ilgili bilgi veren Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Burada yaklaşık 15 bin metrekareden oluşan bir inşaat var. 4 bodrum ve temeller olmak üzere , aynı zamanda zemin artı bir iki ve üçüncü kat var. 2 bin 500 kişinin namaz kılacağı mekan olacak. Ana kubbenin betonunu önümüzdeki hafta içinde atılacak. Küçük kubbeler bitti. İki tane minaresi var. Onun da ana temeli oluşturuldu . 2018 yılı Aralık sonu gibi planlamıştı ama 2019 yılına sarkma olacak. İnşallah 2019 yılının ilk yarısında cami biterek cemaatine kavuşmuş olacak ve Taksim'de büyük bir eksiklik giderilmiş olacak. Kaba inşaatın yüzde 70-80'i bitti. Minarelerin betonları dışında neredeyse tamamlanmış durumda. Ayrı bir sistem uygulandı. Hem aynı anda zemin ve birinci ikinci ,katlar kubbe imalatları yapıldı merhaleli ve hem de aynı anda birinci ikinci bodrum aşağıya doğru indi" diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç

